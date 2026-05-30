Γιορτή σήμερα 30 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 30 Μαΐου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν και σε ποιους θα στείλετε ευχές. Το εορτολόγιο της ημέρας και η σπουδαία ιστορία της Αγίας Εμμέλειας.
Αν αναρωτιέστε ποια είναι η γιορτή σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου και ποια αγαπημένα σας πρόσωπα περιμένουν ευχές για «χρόνια πολλά», το εορτολόγιο έχει την απάντηση.
Ας δούμε αναλυτικά ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους αλλά και ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία μας.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Μαΐου
Η γιορτή σήμερα ανήκει σε ένα από τα σπάνια ονόματα. Σήμερα, λοιπόν, γιορτάζουν:
- Εμμέλεια (ή Εμμελεία)
Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα
Στις 30 Μαΐου, το χριστιανικό εορτολόγιο είναι αφιερωμένο σε προσωπικότητες που ξεχώρισαν για την αφοσίωση, το ήθος και την πνευματική τους προσφορά. Συγκεκριμένα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:
- Αγίας Εμμελείας
- Οσίου Ισαακίου του Ομολογητού, ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων
- Μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης
Αγία Εμμέλεια: Η «μητέρα των Αγίων»
Το πρόσωπο της ημέρας είναι αναμφίβολα η Αγία Εμμέλεια, η ιστορία της οποίας παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αποτελεί πρότυπο οικογένειας.
Η Αγία Εμμέλεια έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. στην Καππαδοκία και έμεινε στην εκκλησιαστική ιστορία ως η μητέρα μερικών από των σπουδαιότερων πατέρων της Εκκλησίας μας. Ήταν η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, του Αγίου Πέτρου επισκόπου Σεβαστείας, του Οσίου Ναυκρατίου και της Αγίας Μακρίνας. Συνολικά, πέντε από τα παιδιά της ανακηρύχθηκαν Άγιοι, κάτι που αποδεικνύει το σπουδαίο πνευματικό έργο και την ανατροφή που τους προσέφερε.
Μετά την ενηλικίωση των παιδιών της, η ίδια αποσύρθηκε σε μοναστήρι μαζί με την κόρη της, Μακρίνα, όπου και έζησε με ασκητική απλότητα μέχρι το τέλος της ζωής της.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
