Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac

Ο άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για την ανεξιχνίαστη δολοφονία του Tupac Shakur δεκαετίες νωρίτερα, φαίνεται ότι δεν γνώριζε ότι οι κλήσεις του καταγράφονται και κάπως έτσι, άρχισε να καυχιέται ότι βρίσκεται πίσω από το θάνατο του ράπερ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ενδέχεται τα ηχογραφημένα μηνύματα να αποτελέσουν αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη για την ενοχή του (ναι, αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, αλλά το γεγονός ότι οι υποτιθέμενες κλήσεις φέρεται να πραγματοποιήθηκαν εντός φυλακής, κάνει τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα).

«Φήμη και πλούτος»

Πιο συγκεκριμένα, ο Keefe D αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραμάτισε στη δολοφονία του Tupac τον Σεπτέμβριο του 1996, σε διάφορες τηλεφωνικές συνομιλίες που πραγματοποίησε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, σύμφωνα με νομική πηγή με έδρα το Λας Βέγκας.

Οι εισαγγελείς φέρεται να σχεδιάζουν να παρουσιάσουν τις κασέτες ως αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη του Keefe D, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει στο Λας Βέγκας στις 10 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται η New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς συνέβη, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος έχει αρνηθεί οποιοδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία από τη σύλληψή του το 2023, αν και φέρεται να ομολόγησε σε δύο προηγούμενες καταθέσεις στην αστυνομία, ενώ έγραψε και ένα αυτοβιογραφία σε μια κίνηση, κάπως υπερβολική, κάπως παράλογη.

Tupac murder suspect Keefe D allegedly brags about killing in shocking audio — New York Post (@nypost) May 28, 2026

Ομολογία λόγω μανίας για χρήμα και δόξα;

Τώρα, υποστηρίζει ότι αυτές οι oμολογίες έγιναν απλώς για «φήμη και πλούτο».

Ο δικηγόρος του Ντέιβις, Μάικλ Σανφτ, υποβάθμισε τη σημασία των υποτιθέμενων ηχογραφήσεων που ενδέχεται να παρουσιαστούν στη δίκη για τη δολοφονία του Tupac.

«Το θέμα είναι ότι, τελικά, όταν η πολιτεία της Νεβάδα πρέπει να βασιστεί σε τέτοιου είδους πληροφορίες για να αποδείξει την υπόθεσή της πέραν πάσης αμφιβολίας, τότε έχει ένα τεράστιο πρόβλημα», δήλωσε ο Σανφτ.

«Και έχω ξαναδεί πώς λειτουργεί το κράτος: θα ακούσουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά η στάση τους θα είναι κάπως έτσι: ‘Μπα, δεν μας νοιάζει. Δεν τις χρειαζόμαστε’», συνέχισε.

Ο Σναφτ, ωστόσο, διαφώνησε με την δίψα του Ντέιβις για φήμη.

«Συμφωνώ με το γεγονός ότι έγραψε το βιβλίο και έδωσε όλες αυτές τις συνεντεύξεις; Όχι», είπε.

«Ο Keefe ξέρει ότι είμαι στο πλευρό του και υπάρχει και ένα ζήτημα προσωπικής υπερηφάνειας εδώ, επειδή θέλω και εγώ να κερδίσω αυτή την υπόθεση», πρόσθεσε ο Σναφτ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τη σύλληψή του, ο Keefe προσπάθησε να πουλήσει τα δικαιώματα των απομνημονευμάτων του «Compton Street Legend» σε πολλά τηλεοπτικά δίκτυα και εταιρείες παραγωγής.

*Με πληροφορίες από: New York Post | Κεντρική φωτογραφία θέματος: FX