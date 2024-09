Η συνέντευξη του Tupac που ρίχνει φως στον υποτιθέμενο ρόλο του Diddy στους πυροβολισμούς του 1994

Μια συνέντευξη του Tupac Shakur που ήρθε στην επιφάνεια έχει αναστατώσει το διαδίκτυο, καθώς δείχνει τον αείμνηστο ράπερ να εικάζει για την πιθανή εμπλοκή του Sean «Diddy» Combs σε έναν πυροβολισμό που συνέβη δύο χρόνια πριν από την ανεξιχνίαστη δολοφονία του.

Αυτό προκύπτει μετά την πρόσφατη σύλληψη του Combs, ο οποίος συνελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης και επί του παρόντος αντιμετωπίζει μια σειρά από κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται, όπως σωματεμπορία, εκβιασμός.

Ενώ οι θαυμαστές αναλογίζονται τις διασυνδέσεις του Diddy στη μουσική βιομηχανία – από την καθοδήγηση ταλέντων όπως ο Usher και ο Justin Bieber – η προσοχή στρέφεται πίσω στους πυροβολισμούς στο Quad Studios το 1994 στην Times Square, όπου ο Tupac επέζησε από πυροβολισμούς.

Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Vibe το 1995 μετά το φρικιαστικό γεγονός, ο Tupac άφησε να εννοηθεί ότι ο Combs, τότε γνωστός ως Puffy Daddy, είχε κάποιο ρόλο στην ενορχήστρωση της επίθεσης.

Το καταιγιστικό απόσπασμα της συνέντευξης, που κυκλοφορεί τώρα στο Twitter (X), καταγράφει τον Tupac να ερωτάται για τις πιθανές σχέσεις του Puffy Daddy με τους πυροβολισμούς της 30ης Νοεμβρίου 1994. «Είναι μεταξύ εμού και αυτού και μόνο εκείνος ξέρει», δήλωσε με αίνιγματικό τρόπο ο Tupac.

Πριν από το περιστατικό στα Quad Studios, ο Tupac ήταν σκεπτικός σχετικά με την ασφάλειά του, ενώ πήγαινε να ηχογραφήσει για το κομμάτι του Little Shawn, όπως αναφέρει η Mirror.

«Καθώς ανεβαίναμε στο κτίριο, κάποιος φώναξε από την κορυφή του στούντιο», είπε ο Tupac στο Vibe. «Ήταν ο Little Caesar(…)Αυτός είναι ο κολλητός μου. Μόλις τον είδα, χαλάρωσα». Νιώθοντας άνετα, ο Tupac και η ομάδα του μπήκαν στο κτίριο.

Tupac, The Lost Vibe Interview. Speaking on Diddy in 1996. pic.twitter.com/OrGPjPMimG

— 2Pac News (@2pacnews) September 19, 2024