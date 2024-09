Από την Μπιγιονσέ στην Αρίθα Φράνκλιν- Η λίστα των επωνύμων που βρέθηκαν στα πάρτυ του Sean «Diddy» Combs

Όλο και πληθαίνουν οι πληροφορίες που έρχονται στην επιφάνεια σε σχέση με την υπόθεση του του Sean «Diddy» Combs. O ράπερ που θεωρείται ότι προώθησε πολλές καριέρες αστέρων της μουσικής, συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και τώρα κατηγορείται για sex trafficking, κακοποίηση και βιασμό, από πολλές γυναίκες αλλά και άντρες. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στην κατοχή τους οι κατήγοροι, τους απειλούσε, τους κακοποιούσε και τους εξανάγκαζε να «ικανοποιούν τις σεξουαλικές επιθυμίες του», δηλαδή να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις και πάρτι που μαγνητοσκοπούσε και που αναφέρονταν ως «Freak Offs».

H λίστα των επωνύμων καλεσμένων

Σαν χιονοστιβάδα πυκνώνει η λίστα των επωνύμων που παραβρέθηκαν στα εν λόγω πάρτι ανά τα έτη, όπως των Μπιγιονσέ, Τζάστιν Μπίμπερ, Τζενιφερ Λόπεζ(η οποία υπήρξε και σύντροφος του Diddy). Για την ακρίβεια, πρόκειται για μια τεράστια λίστα, όπου επίσης συναντάμε τα ονόματα των Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Άστον Κούτσερ, Πάρις Χίλτον, Χόουαρντ Στέρν, Κιμ Καρντάσιαν, Ράσσελ Μπραντ, Μαράια Κάρεϊ, Ράσελ Σάιμονς, Μέγκαν Φοξ, Κέλι Όσμπορν, Αρίθα Φράνκλιν, Μάρθα Στιούαρντ, Τόμι Λι, Πάμελα Άντερσον, Ρέτζις Φιλμπιν, Βέρα Γουάνγκ. Κάποιοι, βέβαια, από τους προανάφερθέντες έχουν αρνηθεί ξεκάθαρα τη συμμετοχή τους στα «Freak Offs», ενώ εικάζεται ότι τα μεγαλύτερα ονόματα πιθανότατα ήταν προσκεκλημένα σε άλλα πάρτι, χωρίς ποινικά κολάσιμες σεξουαλικές πράξεις.

Τα δύο πάρτυ

Ανάμεσα στις κατηγορίες που αποδίδονται στον ράπερ είναι ότι οργάνωνε πάρτι σεξουαικού περιεχομένου με ανήλικες γυναίκες και ναρκωτικές ουσίες ενώ στελέχη της δισκογραφικής του «έκαναν τα στραβά μάτια» για να τούς εξασφαλίζεται πρόσβαση σε celebrities και άλλα ισχυρά πρόσωπα. Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, είναι ότι ο Diddy διοργάνωνε πάρτι (White Parties) με μια ευρεία λίστα λαμπερών καλεσμένων, τα οποία εξελίσσονταν κατόπιν στα παρασκήνια, για έναν πιο στενό κύκλο, στα «Freak Offs». Αν πράγματι αυτό είναι αληθές, τότε ενδέχεται οι μισοί εκ των καλεσμένων να μην είχαν πρόσβαση στα όσα γίνονταν «πίσω από τις κουρτίνες».

Λεπτομέρειες και περιγραφές παρευρισκομένων

Μάλιστα φήμες στα social media εμπλέκουν ακόμα και τον Άστον Κάτσερ με τα διαβόητα πάρτι του Diddy, μιλώντας και για χωρισμό από τη Μίλα Κούνις, ωστόσο το ζευγάρι τις διαψεύδει. «Ιστορίες για τα πάρτι του Diddy, φίλε, τι παράξενες αναμνήσεις» είχε πει ο Κάτσερ σε μια παλαιότερη συνέντευξή του το 2019, όπου είχε ερωτηθεί με αφορμή την παρουσία του σε White Party του ράπερ το 2009, με την τότε σύζυγό του, Ντέμι Μουρ.

Άλλες φήμες λένε ότι ο Τζάστιν Μπίμπερ υπήρξε ένα από τα θύματα του Diddy. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε ένα παλιό βίντεο του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians» η Κλόη λέει στην αδερφή της, Κέρτνει, για ένα πάρτι του Diddy όπου «νομίζω ότι οι μισοί ήταν γυμνοί». Ανάμεσα στα ονόματα των παραβρισκόμενων που παραθέτει είναι κι εκείνο του 20χρονου τότε Bieber.

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο επίσης αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τα «Freak Offs», σύμφωνα με ανώνυμη πηγή στην Daily Mail. Ενώ ο Usher έχει δηλώσει, σε μια συνέντευξη του 2016, σχετικά με τα πάρτι του Diddy: «Πήγα εκεί να δω τι παίζει και νομίζω δεν με ενδιαφέρει ούτε καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι είδα. Ήταν μια τρέλα». Να σημειωθεί ότι ο Usher ήταν «προστατευόμενος» του Diddy από τα 13 του χρόνια.