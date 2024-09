Sean «Diddy» Combs: Κλείδωνε γυναίκες στα πάρτυ του

Ένα βίντεο από μια συνέντευξη του Sean «Diddy» Combs του 2002 ήρθε στην επιφάνεια εν μέσω της σύλληψής του για τις κατηγορίες του εκβιασμού και της σωματεμπορίας. Στο εν λόγω υλικό ο ράπερ, αστειεύτηκε ότι κατά τη διάρκεια των πάρτι του κλειδώνει τις πόρτες για να κρατήσει τις γυναίκες εκεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κόναν Ο’ Μπράιεν ζήτησε από τον ράπερ να αποκαλύψει τα μυστικά για ένα επιτυχημένο πάρτι, καθώς ο Diddy διοργάνωνε επί δεκαετίες τα περιβόητα πάρτι του. Τότε ο Combs απάντησε στον παρουσιαστή του talk show: «Γυναίκες, όμορφες γυναίκες, φυσικά», ενώ συμπλήρωσε: «Όμορφοι άντρες για τις γυναίκες, φυσικά».

Όταν ο Ο’ Μπράιεν πρότεινε να μην υπάρχουν άλλοι άνδρες στο πάρτι, ο Combs απάντησε: «Υπάρχουν αρκετές γυναίκες για όλους. Πρέπει να δίνεις και στις κυρίες αυτό που χρειάζονται. Πρέπει να φροντίζεις τις γυναίκες σου. Δεν μπορείς να πιέσεις την κατάσταση».

In 2002 Sean «P. Diddy» Combs explained to Conan O’Brien his «Freakouts» – Including seducing women with liquor – Making sure bedroom doors on them were always locked while restricting air conditioning in their rooms while claiming «It depends on the way you look at it»

