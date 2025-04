Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: O ατιμασμένος μεγαλοπαραγωγός επιτίθεται στους New York Times για τον Μπαλντόνι

Ο ατιμασμένος και φυλακισμένος παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινσταϊν κοινοποίησε στο ΤΜΖ καταγγελτική δήλωση του προς τους new York Times και το ρόλο της εφημερίδας στη σφοδρή νομική διαμάχη μεταξύ του Τζάστιν Μπαλντόνι και της Μπλέικ Λάιβλι για όσα έγιναν ή δεν έγιναν στα γυρίσματα της ταινίας τους, It Ends with Us.

Όσο το νομικό δράμα ανάμεσα στους δύο πρώην συνεργάτες συνεχίζει, o Γουάινσταϊν κάνει τη δική του παρέμβαση κατά των New York Times που σύμφωνα με τον Μπαλντόνι συνηγόρησαν με τη Λάιβλι για την επίθεση της εναντίον του.

Λάιβλι και Μπαλντόνι είναι αντίδικοι σε ένα νομικό δράμα εν εξελίξει. Έχουν καταθέσει αγωγές ο ένας κατά του άλλου με τη Λάιβλι να κατηγορεί τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Μπαλντόνι απάντησε με δικές του κατηγορίες εναντίον της Λάιβλι και του συζύγού της Ράιαν Ρέινολντς ότι διεξάγουν τη δική τους εκστρατεία δυσφήμισης για να καταστρέψουν την καριέρα και το όνομα του με τη συνδρομή των New York Times «που παραπλάνησαν ηθελημένα τους αναγνώστες».

Στην παρέμβαση του ο Γουάινσταϊν δήλωσε ότι οι New York Times «επαναλαμβάνουν ακριβώς την ίδια τακτική, όπως όταν ανέφεραν κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση εναντίον του, από πολλές κατήγορους κατά τη διάρκεια του κινήματος #MeToo το 2017».

Ο Γουάινσταϊν δεν έχει καμία σχέση με την παραγωγή της ταινίας It Ends with Us.

Στη δήλωσή του στο TMZ, ο Γουάινσταϊν επιτίθεται στους NYT, λέγοντας:

«Παρακολουθώντας τον Τζάστιν Μπάλντονι να προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά των New York Times και των δημοσιογράφων της — κατηγορώντας τους ότι χειραγωγούν τις πληροφορίες και αγνοούν αποδείξεις που αντέτειναν τις αξιώσεις της κ. Λάιβλι — ξύπνησαν μνήμες».

«Μου θύμισε όλα όσα βίωσα όταν οι NYT έγραφαν για μένα το 2017. Έκαναν το ίδιο πράγμα: διάλεξαν ό,τι ταίριαζε στην ιστορία τους και αγνόησαν κρίσιμα σημεία και γεγονότα που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το αφήγημα» πρόσθεσε.

«Έπρεπε να είχα αντισταθεί τότε. Έπρεπε να είχα το θάρρος να μιλήσω για τον τρόπο που παραποίησαν την αλήθεια. Αυτή η αποτυχία με στοιχειώνει ακόμα. Θα παρακολουθώ αυτή την υπόθεση προσεκτικά — έχει σημασία για οποιονδήποτε έχει βρεθεί στην πλευρά του θύματος μιας επιθέσεως από τα μέσα ενημέρωσης, και ακόμα περισσότερο για κάποιον που έχει αναγκαστεί να πληρώσει υψηλό νομικό τίμημα» υπογράμμισε ο πρώην ισχυρός άνδρας της Miramax.

O Γουάινσταϊν καταδικάστηκε στο Λος Άντζελες και στη Νέα Υόρκη για βιασμό και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα.

Ενδιαφέρον είναι ότι η Μέγκαν Τούεϊ είναι μία από τις δημοσιογράφουν που υπογράφουν το άρθρο των NYT για τους Μπάλντονι-Λάιβλι. Η ίδια είχε υπογράψει και τα ρεπορτάζ των New York Times κατά του Γουάινσταϊν.

H απάντηση των New York Times

Με ανακοίνωση τους οι ΝΥΤ απάντησαν στους ισχυρισμούς του παραγωγού:

«Η ενδελεχής έρευνά μας σχετικά με τους ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση εναντίον του κ. Γουάινσταϊν είναι απόλυτα ακριβής και διασταυρωμένη, διήρκεσε επί πολλούς μήνες και βασίστηκε σε συνεντεύξεις on-the-record, νομικούς διακανονισμούς που καταβλήθηκαν στους κατήγορους και άλλα έγγραφα.

Κανένα από τα γεγονότα της κάλυψής μας δεν αμφισβητείται. Ο κ. Γουάινσταϊν αναγνώρισε την ανάρμοστη συμπεριφορά του σε δήλωση που δημοσιεύθηκε ολόκληρη στους Times. Έκτοτε έχει καταδικαστεί ποινικά για βιασμό και σεξουαλική επίθεση».