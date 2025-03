«A Hollywood Feud»: Η δικαστική διαμάχη μεταξύ των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι γίνεται σειρά

Η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι αποτελεί το θέμα μιας νέας σειράς. Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα με τίτλο «Baldoni vs Lively: A Hollywood Feud», ανακοινώθηκε από την Warner Bros. Discovery U.K. & Ireland τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τα πρακτορεία Variety και Deadline.

Στόχος του «A Hollywood Feud» είναι να δώσει μια γεύση από την προετοιμασία των δικαστικών υποθέσεων, όπως ακριβώς συνέβη και με προηγούμενες σειρές του Discovery + όπως το «Johnny vs Amber», σύμφωνα με το Deadline.

Η σειρά, σε παραγωγή της Optomen, θα κάνει το ντεμπούτο της στο Discovery+ τον Ιούνιο, σύμφωνα και με τα δύο πρακτορεία. Η ανακοίνωση του «A Hollywood Feud» έρχεται δύο εβδομάδες μετά την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni».

Το νομικό σίριαλ μεταξύ της Λάιβλι και του Μπαλντόνι έχει μυριάδες ανατροπές από τότε που άρχισε να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στα τέλη του περασμένου έτους.

Πριν η Λάιβλι καταθέσει μήνυση εναντίον του σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends with Us» στις 20 Δεκεμβρίου 2024, η ένταση μεταξύ τους είχε ήδη αρχίσει να φουντώνει στα παρασκήνια. Ο Μπαλντόνι ανταπέδωσε τον Ιανουάριο και μήνυσε τόσο την Λάιβλι όσο και την εφημερίδα The New York Times, η οποία δημοσίευσε πρώτη την καταγγελία της Λάιβλι.

Ο Μπαλντόνι κατέθεσε μια ακόμη μήνυση -μεταξύ άλλων- που σχετίζεται με την παραγωγή της ταινίας «It Ends with Us» στις 21 Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, κατηγορεί την πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, Στέφανι Τζόουνς, ιδρύτρια της εταιρείας Jonesworks, για διαρροή προσωπικών μηνυμάτων.

Τα νέα ντοκιμαντέρ

Μια συντομότερη έκδοση του «He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni» -το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα-, με τίτλο «In Dispute: Lively v Baldoni», θα προβληθεί στις ΗΠΑ στο Investigation Discovery τη Δευτέρα 31 Μαρτίου. Θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στο Max και στο Discovery+.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το ειδικό αφιέρωμα θα εξετάσει τη μήνυση που κατέθεσε η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι, ισχυριζόμενη ότι αυτός προέβη σε σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας του “It Ends with Us” και προσέλαβε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να συμμετάσχει σε μια διαδικτυακή εκστρατεία λάσπης εναντίον της για να μην μιλήσει».

»Ο Μπαλντόνι αρνείται τους ισχυρισμούς και έχει απαντήσει με ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας την για δυσφήμιση», προστίθεται.

*Με πληροφορίες από: People