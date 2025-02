Δράμα αλά Χόλιγουντ: Παίρνει αποστάσεις ο Ράιαν Ρέινολντς από την Μπλέικ Λάιβλι και τη νομική διαμάχη της;

Μετά από δύο μήνες που αποφάσισαν να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Ράιαν Ρέινολντς αποφάσισαν το βράδυ της Κυριακής να κάνουν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο SNL50 – με φόντο τη νομική διαμάχη της 37χρονης ηθοποιού με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Και όπως φάνηκε, αυτή η επιστροφή ήρθε με πάταγο – τουλάχιστον από την πλευρά του Ρέινολντς. Ο 48χρονος σταρ του Χόλιγουντ έκανε ένα αστειάκι κατά την διάρκεια του σόου, που φυσικά πήγαινε καρφί για τον πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη του «It Ends With Us», σκορπώντας τα γέλια στους θεατές και προκαλώντας την οργή στα social media.

Πολλοί ήταν αυτοί που τα έβαλαν με το Saturday Night Live ότι προσπάθησε να «ξεπλύνει» τους δύο σταρ, ενώ άλλοι κατηγόρησαν το διάσημο ζευγάρι ότι εκμεταλλεύτηκε τις άκρες του για να βγει μπροστά και να φτιάξει κάπως την στραπατσαρισμένη εικόνα του.

Ωστόσο, για κάποιους, αυτή η κίνηση του Ράιαν Ρέινολντς έκρυφε και άλλους σκοπούς. Ο γνωστός ηθοποιός, ίσως θέλησε με αυτόν τον τρόπο να πάρει αποστάσεις από την Μπλέικ Λάιβλι και το δικαστικό της δράμα, αλλά και να χαλαρώσει κάπως την κατάσταση.

Η αλήθεια είναι ότι η κόντρα της 37χρονης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι έχει πλήξει και την εικόνα του καλού παιδιού που έβγαζε τόσα χρόνια ο «Deadpool». Ωστόσο κι αυτή η χαλαρή προσέγγιση θεωρήθηκε επικίνδυνη.

Σύμφωνα με την κοινωνική λειτουργό και συγγραφέα του βιβλίου «Thriving After Trauma: Stories of Living and Healing» Σάρι Μπότγουϊν, ο Ρέινολντς ξεπέρασε τα όρια με αυτή τη συμπεριφορά. «Το να αστειεύεσαι με μια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχληση είναι επικίνδυνο. Δεν βοηθάει τα θύματα να βγουν μπροστά και να μιλήσουν, αλλά το αντίθετο. Αν νιώσουν ότι θα αστειευτούν μαζί τους, στο τέλος θα κρυφτούν».

Από την πλευρά του ο ψυχολόγος Τζόναθαν Άλπερτ τόνισε ότι πολλοί άνθρωποι αστειεύονται με τόσο σοβαρά θέματα, γιατί νιώθουν άβολα. «Ωστόσο πρέπει να προσέχουμε που χρησιμοποιούμε χιούμορ και η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι ένα από αυτά» είπε και συμπλήρωσε: «Ίσως να μην είχε κακές προθέσεις, ωστόσο δεν σκέφτηκε ότι είναι ένα πολύ γνωστό πρόσωπο και τα λόγια του θα ακουστούν».