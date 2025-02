SNL50: Το αστειάκι του Ράιαν Ρέινολντς δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση – ούτε την Μπλέικ Λάιβλι

Οι τελευταίες εβδομάδες μόνο εύκολες δεν είναι για το image του Ράιαν Ρέινολντς και την Μπλέικ Λάιβλι. Η μήνυση της 37χρονης σταρ στον Τζάστιν Μπαλντόνι φαίνεται ότι της γύρισε μπούμερανγκ, καθώς τα πράγματα φέρεται να μην είναι όπως τα παρουσίαζε η γνωστή ηθοποιός.

Το αποτέλεσμα από όλη αυτή την κατάσταση είναι πολλοί σταρ και φίλοι της Μπλέικ Λάιβλι να κρατούν -στην καλύτερη- αποστάσεις από εκείνη, καθώς δεν θέλουν να μπλέξουν σε όλη αυτή την μπερδεμένη δικαστική διαμάχη με τον συμπρωταγωνιστή της και σκηνοθέτη του «It Ends With Us». Κάποιοι, βέβαια, έχουν πάρει πιο σκληρά «μέτρα» – όπως η συγγραφέας του βιβλίου Κόλιν Χούβερ που διέγραψε την ηθοποιό από τα social media.

Με την εικόνα τους να έχει υποστεί «ζημιά», ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι αποφάσισαν να επιστρέψουν στα φώτα της δημοσιότητας, σε μια κίνηση που είχε διπλό νόημα: να δείξουν ότι δεν κρύβονται και να σώσουν ότι μπορούσαν.

Το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ ήταν ανάμεσα στους θεατές στο επετειακό SNL50 το βράδυ της Κυριακής και όπως ήταν αναμενόμενο αντάλλαξαν τις κουβέντες τους με τις Τίνα Φέι και Έιμι Πόλερ.

Έτσι, κάποια στιγμή ο 48χρονος ηθοποιός σηκώθηκε από τη θέση του σε ένα προβαρισμένο σκετσάκι και ακολούθησε η παρακάτω στιχομυθεία:

«Έχω μια ερώτηση» είπε ο Ρέινολντς.

«Ω Ράιαν, πώς τα πας;» απάντησαν οι Φέι και Πόλερ

«Φανταστικά. Γιατί έχετε ακούσει κάτι άλλο;» είπε ο Deadpool, αναφερόμενος φυσικά στη διαμάχη της Λάιβλι με τον Μπαλντόνι.

Όπως ήταν φυσικό, το σκετς προκάλεσε τα γέλια του ακροατηρίου – άλλωστε και ο Ράιαν Ρέινολντς είχε πάρει αυτό το κλασικό ύφος που το παίζει λίγο χαζούλης και αθώος. Ωστόσο ήταν αρκετό για να σώσουν την κατάσταση;

Μάλλον όχι, τουλάχιστον στα social media. Αμέσως μετά το σκετσάκι, πολλοί ήταν αυτοί που βγήκαν με αναρτήσεις τους στο X, κατηγορώντας το Saturday Night Live ότι πάει να «ξεπλύνει» τα αγαπημένα του παιδιά.

«Τι γλυκό που το SNL προσπαθεί να σώσει τον Ράιν και την Μπλέικ – αλλά δεν πιάνουν αυτά», «Αηδία. Δηλαδή τώρα στηρίζουμε τους τραμπούκους;», «απελπισμένοι να φανούν», «πολύ άβολο όλο αυτό» ήταν μερικά από τα σχόλια.

How sweet of SNL to try and do damage control for Ryan Reynolds and Blake Lively—but it won’t work. #SNL50 🙄 pic.twitter.com/dgkJYm8DPL

— Gina Milan (@ginamilan_) February 17, 2025