Ξημερώματα της 1ης Αυγούστου του 2025, ο Ορέλιο Μπούτα ήρθε στην Αθήνα. Ο Αγκολέζος δεξιός μπακ είχε συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό και εκκρεμούσαν οι ιατρικές εξετάσεις και οι υπογραφές στα συμβόλαια. Εξαιτίας της ώρας της άφιξης του, οι δημοσιογράφοι δεν ήταν παρόντες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και δεν υπήρξε φωτογραφία ή βίντεο του Μπούτα στη χώρα μας.

Την επόμενη μέρα, Σάββατο 2/8, ο Τύπος περίμενε την ανακοίνωση της μεταγραφής. Όμως προέκυψαν προς το απόγευμα άσχημα μαντάτα για την υπόθεση! Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατρικός έλεγχος του Μπούτα έδειξε ανησυχητικά ευρήματα και οι γιατροί του συλλόγου εισηγήθηκαν να μην αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής.

Ο Μπούτα αναχώρησε άμεσα από την Ελλάδα και επέστρεψε στη Φρανκφούρτη, αφού ανήκε στην Άιντραχτ. Οι εκπρόσωποι του αμυντικού με το πορτογαλικό διαβατήριο διέψευσαν οργισμένα τη φημολογία για πρόβλημα υγείας, ενώ ο τεχνικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας καταφέρθηκε κατά του Παναθηναϊκού.

Από το Τριφύλλι επεδίωξαν να συμμαζέψουν τις φήμες και τόνισαν: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρινίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή Αουρέλιο Μπούτα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν τελεσφόρησαν. Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα».

Εν τέλει, ο Μπούτα έμεινε στην Άιντραχτ και μέχρι τον Ιανουάριο, έπαιξε μόλις 4 ματς στη Bundesliga και άλλα 2 στο Champions League. Αλλά η μοίρα το ήθελε ώστε ο 29χρονος δεξιός μπακ να συνδεθεί ξανά με τον Παναθηναϊκό λίγους μήνες αργότερα.

Ο Μπούτα βρήκε τον Νίστρουπ

Γιατί στις 30 Ιανουαρίου του 2026, η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπούτα. Ο Αγκολέζος άσος υπέγραψε για έξι μήνες, αφού η δανέζικη ομάδα είχε κενό στο δεξιό άκρο της άμυνας μετά από απανωτούς τραυματισμούς.

Στο Πάρκεν ο Μπούτα συνάντησε τον Γιάκομπ Νίστρουπ! Τον προπονητή που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό στις 26 Μαΐου! Βέβαια, οι δυο τους συνεργάστηκαν ελάχιστα στην πρωτεύουσα της Δανίας. Ο Νίστρουπ απολύθηκε τον Μάρτιο και πρόλαβε να χρησιμοποιήσει τον Μπούτα μόνο σε πέντε παιχνίδια.

Ο Μπούτα έπαιξε άλλα 9 ματς με την Κοπεγχάγη, στο σύνολο 14 εμφανίσεις με ένα γκολ, αλλά η απόδοση του δεν κρίθηκε ικανοποιητική ώστε να ανανεώσει. Πλέον, ο Μπούτα είναι ελεύθερος και ο Νίστρουπ μετακόμισε στην Αθήνα. Μία πόλη που ο Μπούτα θα μπορούσε να μένει έναν χρόνο πριν, αν οι εξετάσεις του δεν τον πρόδιδαν…