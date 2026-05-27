Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Πολιτική 27 Μαΐου 2026, 14:36

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης διευκρίνισε ότι η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι «μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια»

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, αναφέρθηκε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε συνέντευξή του στο Action24.

O κ. Σακελλαρίδης ανέφερε πως επρόκειτο για μια γενικόλογη ομιλία, από την οποία, όπως είπε, δεν άκουσε κάτι διαφορετικό από όσα ακούγονταν από τον πρώην πρωθυπουργό το 2023, το 2022 ή το 2021. Όπως σημείωσε, η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια. «Αυτή ακριβώς η αντίφαση δημιουργεί πρόβλημα αξιοπιστίας και δεν επιτρέπει στον κ. Τσίπρα να εμπνεύσει ξανά τον κόσμο», είπε.

Επισήμανε ότι ακόμη και στο επίπεδο του ονόματος του κόμματος διακρίνεται η ίδια πολιτική αμφισημία. «Άλλος κόσμος μπορεί να το βλέπει με ένα “λ”, με παραπομπή στον ιστορικό Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό, ενώ άλλος κόσμος μπορεί να το ακούει με δύο “λ”. Με αυτόν τον τρόπο και το ίδιο το όνομα επιχειρεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια», σημείωσε.

Ο κ. Σακελλαρίδης επισήμανε πως το κρίσιμο είναι ένα κόμμα να διαθέτει πολιτική και ιδεολογική ραχοκοκαλιά, ώστε να μπορεί να απαντά στα προβλήματα που προκαλεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Αν υπήρχε αυτή η ραχοκοκαλιά, τότε η δυνατότητα απεύθυνσης σε περισσότερες κοινωνικές δεξαμενές θα μπορούσε να είναι προσόν. Χωρίς αυτήν, όμως, παράγει ασάφεια και αναξιοπιστία», είπε.

Δεξί φλας

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας στην αρχή θα επιχειρήσει αρχικά να χτίσει πάνω στην Αριστερά, ως τον φυσικό χώρο από τον οποίο μπορεί να αντλήσει πολιτικό ακροατήριο. Ωστόσο, «το δεξί φλας δεν θα αργήσει, δηλαδή όταν θεωρηθεί πως ο αριστερός χώρος έχει αξιοποιηθεί πολιτικά, τότε θα υπάρξει στροφή προς πιο κεντρώα ή δεξιά ακροατήρια».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν ακούστηκαν συγκεκριμένες τοποθετήσεις και προτάσεις, αλλά γενικόλογες διακηρύξεις προθέσεων. Ειδικά για τη φράση περί «σοκ εντιμότητας», σημείωσε ότι πρόκειται για έναν τίτλο που ακούγεται εύκολα, αλλά δεν απαντά στα συστημικά ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής που αντιμετωπίζει η χώρα. Όπως ανέφερε, «η εντιμότητα είναι προφανώς απαραίτητη, αλλά το ζήτημα δεν αφορά τον προσωπικό χαρακτήρα του καθενός. Αφορά κεντρικές πολιτικές επιλογές και συστημικές παθογένειες».

Αναφερόμενος στο ερώτημα που τίθεται συχνά από την κοινωνία προς τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, το οποίο είναι «κάντε κάτι για να πέσει ο Μητσοτάκης», σημείωσε ότι αν πραγματικά ο στόχος είναι να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε τα κόμματα που εμφανίζονται δημοσκοπικά γύρω στο 13% δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα έπρεπε να συμπεριφέρονται διαφορετικά. «Θα έπρεπε να συζητούν μεταξύ τους για το πώς μπορεί να ηττηθεί η κυβέρνηση. Αντί γι’ αυτό, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το κόμμα του κ. Τσίπρα δίνουν στην πραγματικότητα μάχη για τη δεύτερη θέση. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί όσοι δίνουν μάχη για την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς να δείχνουν με το δάχτυλο όλους τους υπόλοιπους ότι δήθεν εκείνοι δεν ενδιαφέρονται να πέσει ο Μητσοτάκης», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς και το ενδεχόμενο αποχώρησης της πλειοψηφίας των βουλευτών, ο κ. Σακελλαρίδης απηύθυνε κάλεσμα, ακόμη και τώρα, να μη γίνει η αποχώρηση. Είπε ότι «από τη στιγμή όμως που, όπως φαίνεται, έχουν ληφθεί αποφάσεις, τόνισε ότι αυτές πρέπει να γίνουν γρήγορα καθαρές». Επισήμανε ότι δεν είναι καλό ούτε για το κόμμα που θα συνεχίσει, ούτε για τους ίδιους που έχουν αποφασίσει διαφορετική πορεία, να παρατείνεται η εκκρεμότητα και να γίνεται η Νέα Αριστερά μέρος της παραπολιτικής.

«Γι’ αυτό, εάν έχουν ληφθεί αποφάσεις, πρέπει να ανακοινωθούν και να υποστηριχθούν καθαρά. Διαφορετικά, όπως είπε, πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουν ώστε η Νέα Αριστερά να προχωρήσει. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δυνατότητες συνεργασιών

Σε σχέση με τη δυνατότητα συνεργασιών με το ΜέΡΑ25, τους Οικολόγους και άλλες δυνάμεις του χώρου της Αριστεράς και της Οικολογίας, ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ακροατήριο στην Αριστερά, το οποίο μπορεί να μην αποτυπώνεται σήμερα δημοσκοπικά, αλλά υπάρχει στην κοινωνία. Πρόκειται, όπως είπε, για ανθρώπους που μέσα στην κρίση του προοδευτικού χώρου έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, έχουν στραφεί σε κόμματα αντιπολιτικής ή λαϊκισμού ή δεν συμμετέχουν καθόλου.

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι ο κατακερματισμός του αριστερού χώρου είναι αρνητικό σημείο των καιρών. Γι’ αυτό, όπως είπε, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς και της Οικολογίας πρέπει να επιχειρήσουν μια ανασύνθεση στη βάση προγραμματικών διατυπώσεων και όχι απλώς διακηρύξεων καλών προθέσεων ή εκθέσεων ιδεών.

Όπως ανέφερε, στόχος πρέπει να είναι να υπάρξει την επόμενη μέρα στη Βουλή μια ισχυρή αριστερή πολιτική δύναμη, η οποία θα μπορεί να ρυθμίζει και να πιέζει τις πολιτικές εξελίξεις. Ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά έχει πλήρη συναίσθηση της σημασίας να υπάρχει διατυπωμένη πρόταση από την πλευρά της Αριστεράς στα κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

«Η Νέα Αριστερά καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις: αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα, αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων και κατάργηση συγκεκριμένων φοροαπαλλαγών για τα funds, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους πλουσίους. Αυτά πρέπει να λέει η Αριστερά», υπογράμμισε.

Η συζήτηση για το 2015 κάνει καλό μόνο στον Μητσοτάκη

Ο κ. Σακελλαρίδης επισήμανε ότι οι συνεργασίες στον χώρο της Αριστεράς και της Οικολογίας πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους και να ξεκινήσουν από κοινή δράση και προγραμματικές συζητήσεις. Τόνισε ότι πρέπει να μείνουν πίσω οι παλιές αντιπαραθέσεις, ιδίως η συζήτηση για το 2015, την οποία χαρακτήρισε συζήτηση που σήμερα κάνει καλό μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι η Νέα Αριστερά έχει συναντηθεί με τους Οικολόγους και ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν έναν κοινό βηματισμό, χωρίς ακόμη να είναι δεδομένο πού μπορεί αυτός να καταλήξει. Σε σχέση με την κοινή εκλογική κάθοδο, τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θέλει ο κόσμος που έχει αγωνία για την προοπτική της Αριστεράς να μπορέσει να έχει και κοινή πολιτική έκφραση στις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν.

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι όλοι δηλώνουν πως θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά το ζήτημα είναι τι κάνουν στην πράξη. «Η Νέα Αριστερά ορίζει τη θέση της με βάση αυτό που θεωρεί κρίσιμο, το οποίο είναι ότι για να ηττηθεί ο Μητσοτάκης στις εκλογές, πρέπει να ηττηθεί και πολιτικά. Γι’ αυτό χρειάζεται ισχυρή Αριστερά που θα δίνει μάχες μέσα και έξω από τη Βουλή», σημείωσε καταληκτικά.

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
«Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα», λέει ο Παύλος Μαρινάκης για την κυβέρνηση, που τώρα που βρίσκεται σε αποδρομή θέλει να πάει πιο γρήγορα. Και υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην 'όπισθεν'», παρότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά
Ο Μητσοτάκης πήγε να ξορκίσει με «pass» τον ερχομό Τσίπρα, αλλά ο τελευταίος ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ και ο στόχος του Κυριάκου είναι να φύγεις, αλλού να πας

ΕΛΑΣ: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

ΕΛΑΣ: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛΑΣ
Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛΑΣ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Η Αρμενία παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά οι κατηγορίες

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
Η έκτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη διεξήχθη στην -εκ νέου- ανακαινισμένη αίθουσα του συγκροτήματος Γαιόπολις - Βολές του Θέμη Σοφού στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη - Ένταση σε δύο διαφορετικές στιγμές από συγγενείς θυμάτων

Σέρρες: Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι
Το μικρό παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο νερό - Το άψυχο σώμα του εντόπισαν και ανέσυραν άνδρες της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
Ο Τρέι Λάιλς, μετά και το τρομερό Final Four που έκανε έχει γίνει για τα καλά ένα από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού. Ποια ομάδα του... στρώνει χαλί εκατομμυρίων για να τον πείσει

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι
Το αίτημα του 30χρονου για διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο κατέθεσε ο δικηγόρος του, έγινε δεκτό - Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος στην ανακρίτρια για την άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα
Η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και κατάργηση των playoffs και playouts δεν ψηφίστηκε στο ΔΣ της Super League κι έτσι το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το υπάρχον φορμάτ.

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

