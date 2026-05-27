Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το παιδί απομακρύνθηκε από τους οικείους του και βρέθηκε στο αρδευτικό κανάλι, σε κοντινή απόσταση από τον καταυλισμό

Η ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Ηράκλειας Σερρών, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο αγοράκι ήταν μέλος της κοινότητας των Ρομά που διαβιεί στην περιοχή.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το παιδί απομακρύνθηκε από τους οικείους του και βρέθηκε στο αρδευτικό κανάλι, σε κοντινή απόσταση από τον καταυλισμό.

Μόλις οι συγγενείς του αντιλήφθηκαν την απουσία του και συνειδητοποίησαν ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο κανάλι, σήμανε αμέσως συναγερμός. Στο σημείο κλήθηκαν εσπευσμένα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σέρρες: Η έρευνα αποκάλυψε την τραγωδία

Για τον εντοπισμό του 7χρονου στήθηκε άμεσα επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δυστυχώς, οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν λίγη ώρα αργότερα.

Οι άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σιδηροκάστρου, που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν και ανέσυραν το άψυχο σώμα του μικρού αγοριού από το νερό.

Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες το 7χρονο παιδί βρέθηκε στο κανάλι, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.