Αίγινα: Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Σοκ έχει προκληθεί από τον θάνατο ενός κοριτσιού 20 μηνών, στην Αίγινα.
Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αίγινα καθώς ένα κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του όταν πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες Τρίτη όταν το παιδί, που βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα, άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει καθώς ένα κομμάτι από το τσουρέκι που έτρωγε του προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του.
Οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας όπου γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μεγάλη μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή.
Οι γιατροί έκριναν επιτακτική την ανάγκη άμεσης μεταφοράς του μικρού παιδιού εκτός νησιού. Παρά την κινητοποίηση η μικρή δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.
Aπό το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας διενεργείται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
