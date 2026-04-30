Ένα περιστατικό που αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες σημειώθηκε σε εστιατόριο στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη.

Μια γυναίκα πνιγόταν από γαρίδα και δεν μπορούσε να αναπνεύσει, όταν μαθητής της Γ’ Λυκείου, που γνώριζε τη λαβή χάιμλιχ, της έσωσε τη ζωή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ανθρωπιστική Οργάνωση Αναζωογόνησης «Kids Save Lives», στο σημείο βρισκόταν ο Θοδωρής, ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια εκπαιδεύεται συστηματικά σε δεξιότητες Βασικής Υποστήριξης της Ζωής μέσω του πανελλήνιου εκπαιδευτικού προγράμματος της οργάνωσης.

Όταν αντιλήφθηκε την κατάσταση, ο μαθητής έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε εμφανή κίνδυνο ασφυξίας. Με ψυχραιμία εφάρμοσε τη λαβή χάιμλιχ, καταφέρνοντας να απομακρύνει το ξένο σώμα και να αποκαταστήσει την αναπνοή της. Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η γυναίκα επανήλθε σε φυσιολογική αναπνοή.

«Η εκπαίδευση διαρκεί μόλις 10 λεπτά»

Μιλώντας στο voria.gr, ο Θοδωρής περιγράφει το περιστατικό και πώς κατάφερε να σώσει τη γυναίκα. «Είδα μια γυναίκα να σηκώνεται και έδειχνε να πνίγεται. Έδρασα αστραπιαία. Πήγα κοντά της, την κράτησα από πίσω και της πίεσα το στήθος», λέει.

Αναφέρει ότι όταν αντιλήφθηκε πως η γυναίκα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σηκώθηκε άμεσα από τη θέση του και πήρε την πρωτοβουλία να βοηθήσει, καθώς είχε λάβει στο σχολείο την κατάλληλη εκπαίδευση για τέτοιου είδους περιστατικά. Συγκεκριμένα, εκπαιδεύεται εδώ και τέσσερα χρόνια σε δεξιότητες Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, μέσα από το πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Kids Save Lives.

Εκτός από τη λαβή χάιμλιχ, γνωρίζει επίσης πώς να κάνει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες πρώτες βοήθειες σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο.

«Η εκπαίδευση στη λαβή διαρκεί μόλις 10 λεπτά και μπορεί να σώσει ζωές», προσθέτει ο 18χρονος μαθητής, που έχει ως όνειρο να γίνει επαγγελματίας διασώστης. Μάλιστα αποκαλύπτει ότι θέλει να εκπαιδευτεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη REGA (Schweizerische Rettungsflugwacht / Garde aérienne suisse de sauvetage / Guardia aerea svizzera di soccorso), μία Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, η οποία παρέχει αεροϊατρική επείγουσα βοήθεια με ελικόπτερα, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές και αρδεύει στην Ελβετία.