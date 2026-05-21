Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 00:15

Το Ιράν δημοσίευσε το πεδίο ευθύνης της Αρχής του Στενού του Περσικού Κόλπου

Η αρμόδια Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προέβη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ στην οποία γνωστοποίησε το πεδίο ευθύνης της.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν μέσω της πρόσφατα δημιουργηθείσας «Αρχής του Στενού του Περσικού Κόλπου – PGSA» δημοσίευσε σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ, τα όρια στα οποία θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ.

Ουσιαστικά αποτελεί μια επίδειξη δύναμης του Ιράν, εν μέσω διαπραγματεύσεων, πως συνεχίζει με την επιβολή των εθνικών στόχων της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια de facto αναγνώρισης της εποπτείας των Στενών.

Το Ιράν επιδιώκει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, κυρίως γιατί το θεωρεί ως έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο από τις πολεμικές αποζημιώσεις, ώστε να μπορέσει να ανοικοδομήσει την χώρα μετά τον πόλεμο.

Η λιτή ανακοίνωση της «Αρχής του Στενού του Περσικού Κόλπου»

Στην ανάρτηση της Αρχή αναφέρεται ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει ορίσει τα όρια της περιοχής εποπτείας διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ ως εξής: “Η γραμμή που συνδέει το Κουχ Μομπάρακ στο Ιράν και το νότιο τμήμα της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ στα ανατολικά του στενού με τη γραμμή που συνδέει το άκρο του νησιού Κέσμ στο Ιράν και το Ουμ αλ Καϊβέιν στα ΗΑΕ στα δυτικά του στενού”».

Η ανακοίνωση κλίνει αναφέροντας ότι «οι συχνότητες σε αυτό το εύρος για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ απαιτούν συντονισμό με τη Διαχείριση των Υδάτινων Οδών του Περσικού Κόλπου και άδεια από τον εν λόγω φορέα».

Τουλάχιστον 26 πλοία πέρασαν τα Στενά με άδεια του Ιράν

Όπως ανέφερε το ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – «IRGC: 26 πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ υπό τον συντονισμό του Ναυτικού του IRGC»

Η Διοίκηση Ναυτικού του IRGC εξειδίκευσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες, 26 πλοία, μεταξύ των οποίων πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά σκάφη, διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ υπό τον συντονισμό και την ασφάλεια του Ναυτικού του IRGC». Υπενθύμισαν ότι «η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ πραγματοποιείται με άδεια και σε συντονισμό με το Ναυτικό του IRGC».

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα
«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Ανοιχτό «άδειασμα» Νετανιάχου και Σαάρ στον Μπεν-Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με την εξευτελιστική μεταχείριση δεμένων ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας.

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Διεθνή οργή προκάλεσε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ, το οποίο δείχνει δεμένους και γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή

Ο Αμερικανός γιατρός δεν γνώριζε ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από Έμπολα. Στη Γερμανία για παρακολούθηση βρίσκονται επίσης η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά τους. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Charite.

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»

Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
Το πρώτο βήμα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν προκριματικό γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ έγινε με το τρόπαιο του Γιουρόπα στην Άστον Βίλα – Τώρα χρειάζεται την Κυριακή…

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

