Το Ιράν δημοσίευσε το πεδίο ευθύνης της Αρχής του Στενού του Περσικού Κόλπου

Το Ιράν μέσω της πρόσφατα δημιουργηθείσας «Αρχής του Στενού του Περσικού Κόλπου – PGSA» δημοσίευσε σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ, τα όρια στα οποία θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ.

Ουσιαστικά αποτελεί μια επίδειξη δύναμης του Ιράν, εν μέσω διαπραγματεύσεων, πως συνεχίζει με την επιβολή των εθνικών στόχων της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια de facto αναγνώρισης της εποπτείας των Στενών.

Το Ιράν επιδιώκει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, κυρίως γιατί το θεωρεί ως έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο από τις πολεμικές αποζημιώσεις, ώστε να μπορέσει να ανοικοδομήσει την χώρα μετά τον πόλεμο.

جمهورى اسلامى ايران محدودهٔ نظارتى مديریت تنگه هرمز را به این شرح تعيین کرده است: «خط اتصال كوه مبارك درايران وجنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه.» pic.twitter.com/3ELSwYx5Bp — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 20, 2026

Η λιτή ανακοίνωση της «Αρχής του Στενού του Περσικού Κόλπου»

Στην ανάρτηση της Αρχή αναφέρεται ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει ορίσει τα όρια της περιοχής εποπτείας διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ ως εξής: “Η γραμμή που συνδέει το Κουχ Μομπάρακ στο Ιράν και το νότιο τμήμα της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ στα ανατολικά του στενού με τη γραμμή που συνδέει το άκρο του νησιού Κέσμ στο Ιράν και το Ουμ αλ Καϊβέιν στα ΗΑΕ στα δυτικά του στενού”».

Η ανακοίνωση κλίνει αναφέροντας ότι «οι συχνότητες σε αυτό το εύρος για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ απαιτούν συντονισμό με τη Διαχείριση των Υδάτινων Οδών του Περσικού Κόλπου και άδεια από τον εν λόγω φορέα».

Τουλάχιστον 26 πλοία πέρασαν τα Στενά με άδεια του Ιράν

Όπως ανέφερε το ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – «IRGC: 26 πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ υπό τον συντονισμό του Ναυτικού του IRGC»

Η Διοίκηση Ναυτικού του IRGC εξειδίκευσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες, 26 πλοία, μεταξύ των οποίων πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά σκάφη, διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ υπό τον συντονισμό και την ασφάλεια του Ναυτικού του IRGC». Υπενθύμισαν ότι «η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ πραγματοποιείται με άδεια και σε συντονισμό με το Ναυτικό του IRGC».