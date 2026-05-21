Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τη μεταχείριση των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα, από τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Αντιδράσεις έχουν υπάρξει από πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την κυβέρνηση του Καναδά.

Με αφορμή το βίντεο, στο οποίο Ισραηλινοί αστυνομικοί κακομεταχειρίζονται τους απαχθέντες και ο Ισραηλινός υπουργός τους χλευάζει, ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ σημείωσε τα εξής σε ανάρτησή του στο Χ:

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ να ταπεινώνει μέλη του διεθνούς στολίσκου υποστήριξης της Γάζας είναι απαράδεκτες.

Δεν θα ανεχθούμε κανέναν να κακομεταχειρίζεται τους πολίτες μας. Τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσα την απαγόρευση πρόσβασης στο ισπανικό έδαφος για αυτό το μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης. Τώρα θα πιέσουμε στις Βρυξέλλες για την αναβάθμιση αυτών των κυρώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα με τη διαδικασία του επείγοντος» κατέληξε ο Σάντσεθ.

Και το υπουργείο Εξωτερικών

Πολύ σκληρή ήταν και η ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών της Ισπανίας, καθώς αναφέρθηκε σε «τερατώδη, ταπεινωτική μεταχείριση».

Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir humillando a los miembros de la flotilla internacional en apoyo a Gaza son inaceptables. No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos. En septiembre anuncié la prohibición de acceso al territorio nacional de este miembro… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 20, 2026



Μετά τον Πέδρο Σάντσεθ, ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον Ισραηλινό επιτετραμένο. Επίσης ότι η Μαδρίτη απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών και από την κυβέρνηση του Ισραήλ να απολογηθεί.

Έγραψε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών στο Χ:

«Σε απάντηση στην τερατώδη, αναξιοπρεπή και ταπεινωτική μεταχείριση που επέδειξε ένας Ισραηλινός υπουργός προς τους Ισπανούς και τα υπόλοιπα μέλη του στολίσκου, κάλεσα επειγόντως τον επιτετραμμένο του Ισραήλ.

Απαιτώ την άμεση απελευθέρωσή τους και από την κυβέρνηση του Ισραήλ να απολογηθεί».

Ante el trato monstruoso, indigno y humillante de un ministro de Israel a los españoles y resto de miembros de la flotilla he convocado urgentemente a la encargada de negocios de Israel. Exijo su liberación inmediata y disculpas del gobierno de Israel. pic.twitter.com/3IugTQGqY3 — José Manuel Albares (@jmalbares) May 20, 2026



Η Ισπανία είναι από τις λίγες χώρες που έχουν τηρήσει αυστηρή στάση έναντι του Ισραήλ, τόσο για τον πόλεμο στη Γάζα όσο και για τον πόλεμο στο Ιράν.