Η απονομή του Europa League στην Άστον Βίλα (vid, pics)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Άστον Βίλα ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Europa League καθώς η αγγλική ομάδα επικράτησε εύκολα της Φράιμπουργκ με 3-0 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Ο Ουνάι Έμερι οδήγησε τους «χωριάτες» σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία και οι παίκτες της Βίλα πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του Europa League.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Φράιμπουργκ κι έφτασε πανάξια στην μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο τεχνικός της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι κατέκτησε για πέμπτη φορά στην καριέρα του το Europa League κι αυτό φυσικά είναι σπουδαίο επίτευγμα για τον Ισπανό προπονητή.

Δείτε το βίντεο με την απονομή:





Και φωτογραφίες από το «πάρτι» των «χωριατών»: