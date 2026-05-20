Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
Το πρώτο βήμα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν προκριματικό γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ έγινε με το τρόπαιο του Γιουρόπα στην Άστον Βίλα – Τώρα χρειάζεται την Κυριακή…
- Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
- «Έξι χρόνια μετά, διαλέγω ακόμα τη ζωή»: Συγκινεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου – Η ανάρτησή της
- Μεγάλη γιορτή σήμερα 21 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» – Επιδότηση έως 95%
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μια εκκρεμότητα, αλλά τι εκκρεμότητα για τον Ολυμπιακό παραμένει που θα ολοκληρώσει την εικόνα των… προσεχώς.
Ο λόγος για το αν θα είναι στον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ ξεκινώντας στις 21-22 Ιουλίου τα επίσημα ματς ή στον 3ο παίζοντας στις 4 ή 5 Αυγούστου. Λεπτομέρεια όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό πολύ σημαντική με τους ερυθρόλευκους να παίρνουν την πρώτη, καλή απάντηση πριν λίγα λεπτά από την Πόλη και τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ στο γήπεδο της Μπεσίκτας.
Η ομάδα του Έμερι έκανε αυτό που ήθελαν και οι ερυθρόλευκοι, πήρε το Γιουρόπα Λιγκ και έτσι πλέον αυτό που απομένει για να οριστικοποιηθεί η μετάθεση του Ολυμπιακού από τον 2ο στον 3ο προκριματικό γύρο είναι να πάνε όλα καλά την Κυριακή.
Ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι καθώς θα χρειαστεί την τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, να οριστικοποιήσει την 4η θέση της βαθμολογίας η Άστον Βίλα. Δεν είναι και το πιο εύκολο σενάριο πάντως καθώς η ομάδα του Μπέρμιγχαμ παίζει εκτός έδρας με την Μάντσεστερ Σίτι που ναι μεν έχασε οριστικά το πρωτάθλημα αλλά στο τελευταίο ματς του Γκουαρντιόλα στον πάγκο της μόνο αδιάφορη δεν θα είναι.
Από την άλλη η Λίβερπουλ που είναι τώρα στην 5η θέση στο -3 από την Άστον Βίλα και έχει την ισοβαθμία παίζει με την Μπρέντφορντ στο Άνφιλντ. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αν η Λίβερπουλ δεν νικήσει τις «μέλισσες» τότε αυτομάτως ότι και να γίνει στο Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα δεν θα παίζει ρόλο με την ομάδα του Έμερι να παίρνει την 4η θέση της βαθμολογίας και να στέλνει τον Ολυμπιακό να αρχίσει να παίζει επίσημα ματς στις αρχές Αυγούστου.
H Λίβερπουλ που δεν έχει ακόμη 100% εξασφαλισμένο το Τσάμπιονς Λιγκ καθώς είναι στο +3 από την Μπόρνμουθ η οποία αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το εντυπωσιακό πάντως της υπόθεσης είναι πως αν η Άστον Βίλα τερματίσει τελικά 5η στην βαθμολογία τότε θα βγει και η 6η Μπόρνμουθ στο Τσάμπιονς Λιγκ παίρνοντας το έξτρα εισιτήριο από την βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ, που φέτος το παίρνει η Αγγλία ενώ η ομάδα του Μπέρμιγχαμ θα πάει στα… αστέρια ως κάτοχος του Γιουρόπα.
- Η απονομή του Europa League στην Άστον Βίλα (vid, pics)
- Η «χρυσή βίβλος» του Europa League
- Ο Ουνάι Έμερι είναι ο «βασιλιάς» του Europa League, με πέντε τρόπαια (vids)
- Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
- Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
- Ο Λουίς Ενρίκε είχε μόνο καλά λόγια για την Άρσεναλ
- Ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ
- Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις