Ο Ουνάι Έμερι είναι ο «βασιλιάς» του Europa League, με πέντε τρόπαια (vids)
Πέμπτο τρόπαιο στο Europa League για τον Ουνάι Έμερι που φτάνει στην κορυφή με τρίτη διαφορετική ομάδα.
Ο Ουνάι Έμερι είναι ο «Βασιλιάς», ο απόλυτος άρχοντας του Europa League και αυτό δεν χωρά αμφισβήτηση! Ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε το τρόπαιο της διοργάνωσης (και) με την Άστον Βίλα και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τον μύθο του.
Αυτό γιατί έφτασε τα πέντε τρόπαια στη διοργάνωση, την οποία… τερμάτισε με τρίτη διαφορετική ομάδα. Πριν από την Άστον Βίλα είχε κατακτήσει το Europa τρεις φορές με τη Σεβίλλη και μία με τη Βιγιαρεάλ.
Το 2014, το 2015 και το 2016 το πήρε τρεις σερί φορές με την ομάδα της Ανδαλουσίας και το 2021 με το «κίτρινο υποβρύχιο». Έχει και μία ήττα, το 2019 ως προπονητής της Άρσεναλ όταν ηττήθηκε με 4-1 από την Τσέλσι.
🏆 2014
🏆 2015
🏆 2016
🏆 2021
🏆 2026
The king of the Europa League Unai Emery wins his FIFTH final 🤯 pic.twitter.com/mTg20ylJYO
— ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2026
