Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
On Field 19 Απριλίου 2026, 20:00

Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Άστον Βίλα πέτυχε δύσκολη αλλά συνάμα σημαντική νίκη επί της Σάντερλαντ με 4-3 και παραμένει στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας όμως τους ίδιους βαθμούς με την τρίτη της βαθμολογίας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου κι αυτό σημαίνει ότι η παρουσία των «χωριατών» στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ είναι απόλυτα επιτυχημένη.

Ο προπονητής της Βίλα, Ουνάι Έμερι έχει φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξαιρετική παρουσία των «χωριατών» τα τελευταία χρόνια, καθώς από το 2022 και μετά (απ’ όταν δηλαδή την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανέλαβε ο Ισπανός προπονητής) η Βίλα έχει κάνει άλματα προόδου.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως το όνομα του έμπειρου τεχνικού της ομάδας του Μπέρμιγχαμ, ακούγεται όλο και πιο έντονα σε «σενάρια» που έχουν να κάνουν με τον πάγκο δύο τεράστιων ευρωπαϊκών συλλόγων, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε ότι αφορά την «βασίλισσα», ο Άλβαρο Αρμπελόνα θ’ αποτελέσει παρελθόν στο φινάλε της σεζόν και ο πρόεδρος των μερένχες, Φλορεντίνο Πέρεθ αναζητά τον προπονητή που θα «χτίσει» το καλοκαίρι τη νέα Ρεάλ Μαδρίτης.

Ονόματα έχουν ακουστεί πολλά, όπως για παράδειγμα του Κλοπ, του Ζιντάν και του Ντεσάν αλλά τις τελευταίες μέρες έχει έρθει στο προσκήνιο και αυτό του Ουνάι Έμερι.

Σχετικά τώρα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου δεν έχουν ακόμα αποφασίσει αν ο Μίκαελ Κάρικ θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το πιθανότερο είναι να πάρει «ψήφο εμπιστοσύνης» από την διοίκηση της Γιουνάιτεντ αλλά αν τελικά τα πράγματα πάρουν διαφορετική τροπή, ο Έμερι είναι από τις πρώτες υποψηφιότητες για τον πάγκο στο Ολντ Τράφορντ.

Τα «σενάρια» λοιπόν δίνουν και παίρνουν αλλά η διοίκηση της Βίλα δεν φαίνεται ν’ ανησυχεί από τα ρεπορτάζ για Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Και δεν είναι μόνο ότι ο Ισπανός τεχνικός έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 όσο οι διαβεβαιώσεις που έχουν από τον Έμερι για την άνεση που νιώθει δουλεύοντας στο Βίλα Παρκ.

Οι διοικούντες την Βίλα έχουν μιλήσει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα με τον Ισπανό τεχνικό για να έχουν ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με το αν σκέφτεται να παραιτηθεί σε περίπτωση μιας δελεαστικής πρότασης.

Φαίνεται λοιπόν πως η απάντηση που έδωσε ο έμπειρος τεχνικός ήταν καθησυχαστική για τους ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου και γι’ αυτό άλλωστε οι διοικούντες την Άστον Βίλα δεν δίνουν και ιδιαίτερη σημασία στα δημοσιεύματα περί «βασίλισσας» και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μεγάλη νίκη με μπροστάρη τον Έσε

Ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό στην Λεωφόρο και στέλνει μήνυμα πως θα δώσει την μάχη μέχρι το φινάλε

Δεν του… πάει ο Απρίλης
Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

