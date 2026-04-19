Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί

Η Άστον Βίλα πέτυχε δύσκολη αλλά συνάμα σημαντική νίκη επί της Σάντερλαντ με 4-3 και παραμένει στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας όμως τους ίδιους βαθμούς με την τρίτη της βαθμολογίας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου κι αυτό σημαίνει ότι η παρουσία των «χωριατών» στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ είναι απόλυτα επιτυχημένη.

Ο προπονητής της Βίλα, Ουνάι Έμερι έχει φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξαιρετική παρουσία των «χωριατών» τα τελευταία χρόνια, καθώς από το 2022 και μετά (απ’ όταν δηλαδή την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανέλαβε ο Ισπανός προπονητής) η Βίλα έχει κάνει άλματα προόδου.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως το όνομα του έμπειρου τεχνικού της ομάδας του Μπέρμιγχαμ, ακούγεται όλο και πιο έντονα σε «σενάρια» που έχουν να κάνουν με τον πάγκο δύο τεράστιων ευρωπαϊκών συλλόγων, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε ότι αφορά την «βασίλισσα», ο Άλβαρο Αρμπελόνα θ’ αποτελέσει παρελθόν στο φινάλε της σεζόν και ο πρόεδρος των μερένχες, Φλορεντίνο Πέρεθ αναζητά τον προπονητή που θα «χτίσει» το καλοκαίρι τη νέα Ρεάλ Μαδρίτης.

Ονόματα έχουν ακουστεί πολλά, όπως για παράδειγμα του Κλοπ, του Ζιντάν και του Ντεσάν αλλά τις τελευταίες μέρες έχει έρθει στο προσκήνιο και αυτό του Ουνάι Έμερι.

Σχετικά τώρα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου δεν έχουν ακόμα αποφασίσει αν ο Μίκαελ Κάρικ θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το πιθανότερο είναι να πάρει «ψήφο εμπιστοσύνης» από την διοίκηση της Γιουνάιτεντ αλλά αν τελικά τα πράγματα πάρουν διαφορετική τροπή, ο Έμερι είναι από τις πρώτες υποψηφιότητες για τον πάγκο στο Ολντ Τράφορντ.

Τα «σενάρια» λοιπόν δίνουν και παίρνουν αλλά η διοίκηση της Βίλα δεν φαίνεται ν’ ανησυχεί από τα ρεπορτάζ για Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Και δεν είναι μόνο ότι ο Ισπανός τεχνικός έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 όσο οι διαβεβαιώσεις που έχουν από τον Έμερι για την άνεση που νιώθει δουλεύοντας στο Βίλα Παρκ.

Οι διοικούντες την Βίλα έχουν μιλήσει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα με τον Ισπανό τεχνικό για να έχουν ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με το αν σκέφτεται να παραιτηθεί σε περίπτωση μιας δελεαστικής πρότασης.

Φαίνεται λοιπόν πως η απάντηση που έδωσε ο έμπειρος τεχνικός ήταν καθησυχαστική για τους ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου και γι’ αυτό άλλωστε οι διοικούντες την Άστον Βίλα δεν δίνουν και ιδιαίτερη σημασία στα δημοσιεύματα περί «βασίλισσας» και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.