Ο άνθρωπος (του Έμερι) για όλες τις δουλειές

Η Άστον Βίλα συνεχίζει στο… κυνήγι της πρωτοπόρου Άρσεναλ, δείχνοντας αποφασισμένη να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Νιούκαστλ με 2-0 και ο Μόργκαν Ρότζερς ήταν (ξανά) ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Μπέρμιγχαμ.

Ο 23χρονος επιτελικός μέσος είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων και όλοι αναγνωρίζουν την τεράστια συμβολή του διεθνούς άσου, στην εντυπωσιακή πορεία της Βίλα στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει με άνεση σε πολλές θέσεις, με τον ίδιο να έχει δηλώσει πως δεν έχει πρόβλημα ν’ αγωνιστεί όπου του ζητήσει ο προπονητής του.

«Είμαι ένα διαφορετικό 10άρι σε σχέση με άλλους παίκτες που αγωνίζονται στην ίδια θέση με μένα. Αν ο προπονητής θελήσει να μου αλλάξει θέση δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα παίξω όπου θέλει.

Μπορώ ν’ αγωνιστώ στο 10, μπορώ να παίξω και στα άκρα της επίθεσης. Με λίγα λόγια όπου έχει ανάγκη η ομάδα» είχε τονίσει πριν από λίγες μέρες ο 23χρονος Ρότζερς κι αυτό φυσικά τον καθιστά πολύτιμο στο πλάνο, όχι μόνο του Ουνάι Έμερι, αλλά και του Τόμας Τούχελ στην Εθνική ομάδα της Αγγλίας.

🚨 Morgan Rogers has now been directly involved in 15 goals for Aston Villa this season. ⚽🅰 pic.twitter.com/hz0kqQsSHb — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 25, 2026

Ο διεθνής χαφ της Βίλα έχει επιδόσεις που είναι εντυπωσιακές στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς έχει πετύχει οκτώ γκολ κι έχει δώσει εφτά ασίστ, γεγονός που αποδεικνύει πόσο σημαντικό ρόλο έχει στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ.

Ο προπονητής της Βίλα είναι ευτυχισμένος βλέποντας τον νεαρό άσο της ομάδας του να κάνει το ένα παιχνίδι καλύτερο απ’ το άλλο, καθώς ξέρει ότι μπορεί να βασιστεί πάνω στον Μόργκαν Ρότζερς για πολλές δουλειές.

Για την ακρίβεια, ο 23χρονος άσος είναι αυτός που δίνει λύσεις σε πολλές θέσεις και η αξία του έχει «εκτοξευτεί» μετά από τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, καθώς ο διεθνής μέσος κοστολογείται με 70 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως στο συμβόλαιο του παίκτη με την Άστον Βίλα λήγει το 2031 κι αυτό σημαίνει πως όποια ομάδα θελήσει να πάρει τον Ρότζερς από την ομάδα του Μπέρμιγχαμ, θα πρέπει να δώσει «τρελά» λεφτά στους «χωριάτες».