Στην Άστον Βίλα ο ταλαντούχος Βραζιλιάνος εξτρέμ Άλισον!

Η Άστον Βίλα πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό πρώτο μισό στην Premier League, φιγουράροντας στην 3η θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο από Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι και οι άνθρωποί της κάνουν ότι μπορούν προκειμένου να την ενισχύσουν τώρα τον Ιανουάριο.

Την πρώτη μέρα του νέου χρόνου οι «χωριάτες» επιφύλαξαν ένα καλό «δώρο» στους οπαδούς της ομάδας, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άλισον από τη Γκρέμιο, χωρίς πάντως η διάρκεια του συμβολαίου του να γίνει γνωστή.

Ένας αναμφίβολα ιδιαίτερα ταλαντούχος εξτρέμ (αγωνίζεται στα δεξιά), ο οποίος Άλισον εξελίχθηκε στην ακαδημία Νέων του συλλόγου του Πόρτο Αλέγκρε, όπου έκανε το ντεμπούτο του τον Ιούλιο του 2024.

Ο Άλισον κατάφερε να γίνει γρήγορα βασικός στην Γκρέμιο, παίζοντας 31 αγώνες πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν με ένα γκολ, ενώ συνολικά έχει καταγράψει 41 συμμετοχές στην ανδρική ομάδα της.

Να προσθέσουμε ότι ο νεαρός Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, με τη Γκρέμιο να διατηρει ποσοστό 10% των δικαιωμάτων του παίκτη σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης.

Τέλος να αναφέρουμε ότι η μεταγραφή αυτή αποτελεί την πέμπτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του βραζιλιάνικου συλλόγου, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία του ποδοσφαιριστή.

Aston Villa is delighted to announce the signing of 19-year-old Brazilian Alysson from Grêmio. pic.twitter.com/JoU3EBRCJw — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 1, 2026

A new recruit lands in B6 🏟 pic.twitter.com/pSIBzSpfvs — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 1, 2026