«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

sports betsson
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31 Δεκεμβρίου 2025 | 00:23

Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Spotlight

Κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει! Ο λόγος για την φοβερή και τρομερή φέτος Άρσεναλ που δεν πτοήθηκε ούτε από το εντυπωσιακό σερί 11 σερί νικών της Άστον Βίλα, την οποία έκανε μια… χαψιά επικρατώντας στο «Emirates» με 4-1 για την 19η αγωνιστική της Premier League!

Έτσι λοιπόν το «ντέρμπι κορυφής» έμεινε στα χαρτιά με την ομάδα του Μιγκέλ Αρτέτα να έχει πλέον 45 βαθμούς μετά την 14η νίκη της και τους  «Χωριάτες» να μένουν στους 39 μετά την 4η ήττα τους. Όσο για την 2η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πλέον στο -5 από τους Λονδρέζους, έχοντας 40, αλλά και ματς λιγότερο, αυτό στην έδρα της Σάντερλαντ την Πέμπτη (1/1).

Το εντυπωσιακό είναι και τα τέσσερα γκολ των νικητών σημειώθηκαν στο Β’ μέρος, καθώς στο πρώτο 45λεπτο η Αστον Βίλα όχι μόνο κρατούσε το μηδέν στην άμυνα, αλλά παράλληλα έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί. Εφόσον όμως δεν εκμεταλλεύθηκε το καλό της διάστημα το πλήρωσε ακριβά στη συνέχεια καθώς η Άρσεναλ σημείωσε τρία γκολ πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών της επανάληψης.

To 1-0 έγινε στο 48′ από κόρνερ με τον Γκάμπριελ, ενώ μόλις τέσσερα λεπτά μετά, ο Θουμπιμέντι «τσίμπησε» έξυπνα την μπάλα μετά την κάθετη του Όντεγκααρντ για το 2-0. Προτού αντιδράσει η Βίλα δέχθηκε και 3ο γκολ από δυνατό σουτ του Τροσάρ στην κλειστή γωνία της εστίας έκανε το 3-0.

Το δείκτη του σκορ ανέβασε στο 78′ ο Ζεσούς, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Γουότκινς πέτυχε το «γκολ της τιμής» για τους φιλοξενούμενους που λίγο νωρίτερα είχαν και δοκάρι.

Στο 90′ οι γηπεδούχοι νόμισαν πως λυτρώθηκαν, καθώς ο Ντόργκου έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στην επαναφορά, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ από το VAR.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ (83′ Γουάιτ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (77′ Λιούις-Σκέλι), Ινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Μερίνο (73′ Νόργκααρντ), Σάκα (83′ Μαντουέκε), Όντεγκααρντ, Τροσάρ, Γιόκερες (77′ Ζεσούς)

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Μπογκάρντ, Κόνσα, Λίντελοφ, Ντιν, Ονάνα (46′ ΜακΓκιν), Τίλεμανς (82′ Χέμινγκς), Σάντσο (61′ Μάλεν), Ρότζερς, Μπουεντία (61′ Γκαρθία), Γουότκινς.

«Γκέλα» ολκής για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Αυτή που δεν συνέρχεται με τίποτα είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία… κατόρθωσε (γιατί περί κατορθώματος πρόκειται)  να μείνει στο 1-1 με την ουραγό και ουσιαστικά «καταδικασμένη» Γουλβς μέσα στο «Ολντ Τράφορντ». Έτσι η Πρωτοχρονιά για τους «κόκκινους διαβόλους» δεν θα είναι η καλύτερη με τη φημολογία περί απομάκρυνσης του Αμορίμ από τον πάγκο τους να επανέρχεται προσεχώς!

Στην 6η θέση πλέον η Μάντσεστερ μετά την 5η ήττα της, την ώρα που οι «λύκοι» πανηγύρισαν μόλις τον 3ο βαθμό τους στο πρωτάθλημα μετά από 19 αγωνιστικές.  

Στο αγωνιστικό κομμάτι στο 26′, ο Ζίρκζε δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας ηρεμία μόνο προσωρινά στο «Ολντ Τράφορντ».

Στο 45΄τελικά οι «Λύκοι» έφτασαν στην ισοφάριση με κεφαλιά του Κρέιτσι στη γωνία του Λάμενς για το 1-1 αποτελέσματα που παρέμεινε ως το τέλος.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ, Μαρτίνες, Σο, Ντόργκου, Χέβεν(75’ Γιορό), Καζεμίρο, Ουγκάρτε(70’ Μαντάτο), Ζίρκζεϊ(46’ Φλέτσερ), Κούνια, Σέσκο.

Γουλβς: Σα, Ντόχερτι, Μπουένο, Μοσκέρα, Μανέ, Τσάτσουα, Κρέιτσι, Μανέ, Χουάνγκ(88’ Λόπεθ), Αρίας(90+5’ Βόλφε), Αροκοντάρε(69’ Λάρσεν).

  Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της Premier League:

Τρίτη 30/12
Μπέρνλι-Νιουκάστλ 1-3
(23′ Λαουρέντ – 2′ Ζοέλιντον, 7′ Ουισά, 90’+3′ Μπρούνο Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2
(15′ Πάλμερ, 23′ Έντσο Φερνάντες – 6′ Μπρουκς, 27′ Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2
(19′ Γκάρνερ, 79′ Μπαρί)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2
(10′ Μπόουεν, 45’+4′ Πακετά – 32′ Γουέλμπεκ, 61′ Φέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1
(48′ Γκάμπριελ, 52′ Θουμπιμέντι, 69′ Τροσάρ, 78′ Ζεσούς – 90’+4′ Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1
(27′ Ζίρκζε – 45′ Κρέιτσι)

Πέμπτη, 1/1
Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ (19:30)
Λίβερπουλ-Λιντς (19:30)
Μπρέντφορντ-Τότεναμ (22:00)
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League σε 19 αγωνιστικές

Headlines:
Kρυπτονομίσματα
Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπόρνμουθ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Μπράιτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη

Βάιος Μπαλάφας
Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 30.12.25

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα το 2025, επικρατώντας με 99-89 στο Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο