«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει! Ο λόγος για την φοβερή και τρομερή φέτος Άρσεναλ που δεν πτοήθηκε ούτε από το εντυπωσιακό σερί 11 σερί νικών της Άστον Βίλα, την οποία έκανε μια… χαψιά επικρατώντας στο «Emirates» με 4-1 για την 19η αγωνιστική της Premier League!

Έτσι λοιπόν το «ντέρμπι κορυφής» έμεινε στα χαρτιά με την ομάδα του Μιγκέλ Αρτέτα να έχει πλέον 45 βαθμούς μετά την 14η νίκη της και τους «Χωριάτες» να μένουν στους 39 μετά την 4η ήττα τους. Όσο για την 2η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πλέον στο -5 από τους Λονδρέζους, έχοντας 40, αλλά και ματς λιγότερο, αυτό στην έδρα της Σάντερλαντ την Πέμπτη (1/1).

Το εντυπωσιακό είναι και τα τέσσερα γκολ των νικητών σημειώθηκαν στο Β’ μέρος, καθώς στο πρώτο 45λεπτο η Αστον Βίλα όχι μόνο κρατούσε το μηδέν στην άμυνα, αλλά παράλληλα έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί. Εφόσον όμως δεν εκμεταλλεύθηκε το καλό της διάστημα το πλήρωσε ακριβά στη συνέχεια καθώς η Άρσεναλ σημείωσε τρία γκολ πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών της επανάληψης.

To 1-0 έγινε στο 48′ από κόρνερ με τον Γκάμπριελ, ενώ μόλις τέσσερα λεπτά μετά, ο Θουμπιμέντι «τσίμπησε» έξυπνα την μπάλα μετά την κάθετη του Όντεγκααρντ για το 2-0. Προτού αντιδράσει η Βίλα δέχθηκε και 3ο γκολ από δυνατό σουτ του Τροσάρ στην κλειστή γωνία της εστίας έκανε το 3-0.

Το δείκτη του σκορ ανέβασε στο 78′ ο Ζεσούς, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Γουότκινς πέτυχε το «γκολ της τιμής» για τους φιλοξενούμενους που λίγο νωρίτερα είχαν και δοκάρι.

Στο 90′ οι γηπεδούχοι νόμισαν πως λυτρώθηκαν, καθώς ο Ντόργκου έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στην επαναφορά, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ από το VAR.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ (83′ Γουάιτ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (77′ Λιούις-Σκέλι), Ινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Μερίνο (73′ Νόργκααρντ), Σάκα (83′ Μαντουέκε), Όντεγκααρντ, Τροσάρ, Γιόκερες (77′ Ζεσούς)

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Μπογκάρντ, Κόνσα, Λίντελοφ, Ντιν, Ονάνα (46′ ΜακΓκιν), Τίλεμανς (82′ Χέμινγκς), Σάντσο (61′ Μάλεν), Ρότζερς, Μπουεντία (61′ Γκαρθία), Γουότκινς.

«Γκέλα» ολκής για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Αυτή που δεν συνέρχεται με τίποτα είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία… κατόρθωσε (γιατί περί κατορθώματος πρόκειται) να μείνει στο 1-1 με την ουραγό και ουσιαστικά «καταδικασμένη» Γουλβς μέσα στο «Ολντ Τράφορντ». Έτσι η Πρωτοχρονιά για τους «κόκκινους διαβόλους» δεν θα είναι η καλύτερη με τη φημολογία περί απομάκρυνσης του Αμορίμ από τον πάγκο τους να επανέρχεται προσεχώς!

Στην 6η θέση πλέον η Μάντσεστερ μετά την 5η ήττα της, την ώρα που οι «λύκοι» πανηγύρισαν μόλις τον 3ο βαθμό τους στο πρωτάθλημα μετά από 19 αγωνιστικές.

Στο αγωνιστικό κομμάτι στο 26′, ο Ζίρκζε δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας ηρεμία μόνο προσωρινά στο «Ολντ Τράφορντ».

Στο 45΄τελικά οι «Λύκοι» έφτασαν στην ισοφάριση με κεφαλιά του Κρέιτσι στη γωνία του Λάμενς για το 1-1 αποτελέσματα που παρέμεινε ως το τέλος.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ, Μαρτίνες, Σο, Ντόργκου, Χέβεν(75’ Γιορό), Καζεμίρο, Ουγκάρτε(70’ Μαντάτο), Ζίρκζεϊ(46’ Φλέτσερ), Κούνια, Σέσκο.

Γουλβς: Σα, Ντόχερτι, Μπουένο, Μοσκέρα, Μανέ, Τσάτσουα, Κρέιτσι, Μανέ, Χουάνγκ(88’ Λόπεθ), Αρίας(90+5’ Βόλφε), Αροκοντάρε(69’ Λάρσεν).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της Premier League:

Τρίτη 30/12

Μπέρνλι-Νιουκάστλ 1-3

(23′ Λαουρέντ – 2′ Ζοέλιντον, 7′ Ουισά, 90’+3′ Μπρούνο Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2

(15′ Πάλμερ, 23′ Έντσο Φερνάντες – 6′ Μπρουκς, 27′ Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2

(19′ Γκάρνερ, 79′ Μπαρί)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2

(10′ Μπόουεν, 45’+4′ Πακετά – 32′ Γουέλμπεκ, 61′ Φέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1

(48′ Γκάμπριελ, 52′ Θουμπιμέντι, 69′ Τροσάρ, 78′ Ζεσούς – 90’+4′ Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1

(27′ Ζίρκζε – 45′ Κρέιτσι)

Πέμπτη, 1/1

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ (19:30)

Λίβερπουλ-Λιντς (19:30)

Μπρέντφορντ-Τότεναμ (22:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League σε 19 αγωνιστικές