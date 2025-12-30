Διπλό για τη Νιούκαστλ, νέα γκέλα της Τσέλσι

Επέστρεψαν τα χαμόγελα στις «καρακάξες». Η Νιούκαστλ νίκησε μετά από τρεις αγωνιστικές καθώς πέρασε με 3-1 από την έδρα της Μπέρνλι. Αντίθετα, η Τσέλσι δεν πήρε τρίποντο για τρίτη σερί αγωνιστική.

Αναλυτικά:

Η Νιούκαστλ νίκησε εκτός έδρας τη Μπέρνλι με 3-1. Μέχρι το 7’ οι «καρακάξες» προηγούνταν 2-0. Το σκορ άνοιξε ο Ζοέλιντον στο 2’ και στο 7’ ο Γουϊσά έβαλε τους φιλοξενούμενους στο τιμόνι του ματς. Όμως, στο 23’ ο Λάουρεντ έβαλε στο παιχνίδι τους γηπεδούχους. Το 3-1 υπέρ της Νιούκαστλ στο 90+3’ με εκπληκτικό τελείωμα του Γκιμαράες.

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2 και όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Το 0-1 ο Μπρουκς στο 6’, το 1-1 ο Κόουλ Πάλμερ με πέναλτι στο 15’, το 2-1 ο Φερνάντες στο 23’ και το 2-2 ο Κλάιφερτ στο 27’.

Ισόπαλες 2-2 αναδείχθηκαν και η Γουέστ Χαμ με την Μπράιτον. Η Γουέστ Χαμ προηγήθηκε στο 10’ με γκολ του Μπόουεν και η Μπράιτον ισοφάρισε στο 32’ με πέναλτι του Γουέλμπεκ, το οποίο παραχώρησε Κίλμαν. Οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά μπροστά στο σκορ, λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου με εύστοχο πέναλτι του Πακετά (45+4’). Νέα απάντηση (2-2) της Μπράιτον στο 61’ με… δράστη τον Φέλντμαν.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχθηκε την Έβερτον στο Σίτι Γκράουντ και οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν των reds με 2-0. Ο Τζέιμς Γκάρνερ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ (0-1) στο 19’. Η Νότιγχαμ πίεσε την αντίπαλό της και είχε πολλές ευκαιρίες για να κάνει το 1-1, αλλά στο 79’ σε μια από τις ελάχιστες αντεπιθέσεις της Εβερτον, έγινε το 0-2 με σκόρερ τον Μπάρι.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της Premier League:

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-3

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2

22:15 Άρσεναλ-Άστον Βίλα

22:15 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026

19:30 Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ

19:30 Λίβερπουλ-Λιντς

22:00 Μπρέντφορντ-Τότεναμ

22:00 Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι