Επέστρεψαν οι «παρκαδόροι» στο Ελαφονήσι – Παράπονα από επισκέπτες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με το καλοκαίρι να κάνει μόλις τα πρώτα του βήματα, επανεμφανίστηκαν στο Ελαφονήσι οι γνωστοί «παρκαδόροι», προκαλώντας εκ νέου αρνητικά σχόλια και παράπονα από επισκέπτες και επιχειρηματίες της περιοχής.

Παρά το γεγονός, σύμφωνα με το patris.gr, ότι το ζήτημα είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές την περασμένη χρονιά, οδηγώντας ακόμη και σε συλλήψεις από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, φαίνεται πως ορισμένοι εξακολουθούν να ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές προκειμένου να κατευθύνουν οδηγούς σε συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης.

Ενοχλημένοι οι τουρίστες

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία τουρίστριας που φιλοξενήθηκε στην περιοχή και δήλωσε εντυπωσιασμένη από τη φυσική ομορφιά του τόπου και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η εμπειρία της αμαυρώθηκε από την επιθετική άγρα πελατών για στάθμευση, καθώς άτομο που βρισκόταν στον δρόμο την ενημέρωσε ότι η πρόσβαση προς το Ελαφονήσι ήταν δήθεν κλειστή, προκειμένου να την κατευθύνει σε χώρο πάρκινγκ.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε αμηχανία ακόμη και στους επαγγελματίες της περιοχής, με τον ιδιοκτήτη του καταλύματος όπου διέμενε η συγκεκριμένη επισκέπτρια να ζητά συγγνώμη για την εικόνα που συνάντησε, παρότι δεν είχε καμία απολύτως ευθύνη για το συμβάν.

Το φαινόμενο, που κάθε χρόνο προκαλεί δυσμενή σχόλια από επισκέπτες, φαίνεται πως εξακολουθεί να αποτελεί «αγκάθι» για έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα.