Οι ανατιμήσεις στον καφέ ήρθαν για να μείνουν – Οι καταναλωτές μειώνουν τις αγορές
Ένας take-away καφές έχει φτάσει στα 2 ευρώ ενώ ολοένα και ακριβότερος γίνεται αυτός που σερβίρεται στις καφετέριες
Ολοένα και ανεβαίνει η τιμή του καφέ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να ακριβαίνει μια από την πιο καθημερινή συνήθεια των πολιτών.
Ο καφές έχει γίνει χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ακρίβεια επηρεάζει ακόμα και τις πιο καθημερινές συνήθειες. Ένας take-away καφές έχει φτάσει στα 2 ευρώ ενώ ολοένα και ακριβότερος γίνεται αυτός που σερβίρεται στις καφετέριες.
Για τους λάτρεις του καφέ είναι δύσκολα τα πράγμα γιατί μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν ακόμα περισσότερα στο μέλλον.
Όπως λένε οι επιχειρηματίες, σύμφωνα με το MEGA, η τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί κατά 80% τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις αλλά τελικά πολλές φορές να μην τα καταφέρνουν και να πηγαίνει η αύξηση στον καταναλωτή.
Κι αν ο καφές παραμένει για πολλούς μια μικρή καθημερινή απόλαυση, η ακρίβεια φαίνεται πως βάζει πλέον φρένο ακόμη και σε αυτή τη συνήθεια.
Το ερώτημα είναι αν στο μέλλον ο καφές, είτε στο χέρι είτε σε μία καφετέρια, θα αποτελεί ακόμα αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας… ή μια συνήθεια που θα πρέπει να κοπεί πρώτη.
Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:
