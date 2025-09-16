newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καφές: Κοντά σε ρεκόρ τα futures – Νέες ανησυχίες για τις καλλιέργειες στη Βραζιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:26

Καφές: Κοντά σε ρεκόρ τα futures – Νέες ανησυχίες για τις καλλιέργειες στη Βραζιλία

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από τις αρχές Αυγούστου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Spotlight

Κοντά στα ιστορικά υψηλά κινούνται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ καθώς διαπραγματεύτηκαν πάνω από τα 4 δολάρια ανά λίβρα εν μέσω ανανεωμένων ανησυχιών ότι μια πιθανή Λα Νίνια θα μπορούσε να παρατείνει τον ξηρό καιρό στην κορυφαία παραγωγό Βραζιλία, απειλώντας ενδεχομένως τις καλλιέργειες, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Τα αποθέματα Arabica σε αποθήκες που παρακολουθούνται από το χρηματιστήριο έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, υπογραμμίζοντας τη στενότητα της προσφοράς.

Οι τιμές της Arabica, της ποικιλίας που προτιμούν αλυσίδες όπως η Starbucks για ειδικές μπύρες, αυξήθηκαν έως και 0,8% την Τρίτη στα 4,21 δολάρια ανά λίβρα, πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό των 4,2995 δολαρίων που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από τις αρχές Αυγούστου, λόγω της ξηρασίας στη Βραζιλία, των αμερικανικών δασμών στις προμήθειες της Νότιας Αμερικής και της συρρίκνωσης των αποθεμάτων.

Πτώση αποστολών βραζιλιάνικου καφέ προς ΗΠΑ

«Βλέπουμε κερδοσκοπικές αγορές, ειδικά μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τις εξαγωγές της Βραζιλίας για τον Αύγουστο και τη συνεχιζόμενη πτώση των αποθεμάτων πιστοποιημένου Arabica», δήλωσε στο Bloomberg η Laleska Moda, αναλύτρια στην Hedgepoint Global Markets. «Οι αποστολές από τη Βραζιλία μειώνονται γενικά προς τους περισσότερους προορισμούς, αλλά είδαμε μια πιο απότομη πτώση προς τις ΗΠΑ λόγω των δασμών».

Η Βραζιλία συνήθως αντιπροσωπεύει περίπου το 30% όλων των εισαγωγών καφέ στις ΗΠΑ.

Τα αποθέματα Arabica σε αποθήκες που παρακολουθούνται από το χρηματιστήριο έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, υπογραμμίζοντας τη στενότητα της προσφοράς.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, εκτίμησε την πιθανότητα εμφάνισης της Λα Νίνια από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο στο 71%, κάτι που θα μπορούσε να βλάψει την καλλιέργεια καφέ στη Βραζιλία για το 2026-27, δήλωσε η Μoda. Πολλοί ήλπιζαν ότι αυτή η σοδειά θα βοηθούσε στην ανασύσταση των αποθεμάτων, είπε.

Ο ξηρός καιρός θα συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα στις κύριες περιοχές καλλιέργειας καφέ της Βραζιλίας, δήλωσε τη Δευτέρα ο μετεωρολόγος Vaisala. «Η δυσμενής υγρασία του εδάφους και οι ελάχιστες βροχοπτώσεις δεν θα υποστηρίξουν την ανθοφορία», ανέφερε.

Ο καφές σε τιμές

Ο καφές Arabica σημείωσε άνοδο 0,6% στα 4,203 δολάρια ανά λίβρα στις 7:54 π.μ. στη Νέα Υόρκη.

Η τιμή του καφέ Robusta υποχώρησε κατά 0,1% στο Λονδίνο.

Σε άλλα μαλακά προϊόντα, το κακάο μειώθηκε και η ακατέργαστη ζάχαρη σημείωσε μικρή μεταβολή στη Νέα Υόρκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτάχυναν στο τέλος οι πωλητές – Βουτιά για την Coca Cola

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτάχυναν στο τέλος οι πωλητές – Βουτιά για την Coca Cola

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Δουλειά: Ποια συνήθεια θα μας αναζωογονήσει;

Business
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει
Διεθνής Οικονομία 16.09.25

Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει

Από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του 2008-09 έχει σημειωθεί μετατόπιση στη χρηματοδότηση χρέους από δάνεια σε ομόλογα, όπως διαπιστώνει η τριμηνιαία ανασκόπηση της BIS

Τζούλη Καλημέρη
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων μόνο το καλοκαίρι – Πρώτη η Ελλάδα
Οικονομία 15.09.25

Στα 43 δισ. ευρώ το κόστος των ακραίων καιρικών φαινόμενων στην Ευρώπη μόνο το καλοκαίρι - Πρώτη η Ελλάδα

Χώρες της Μεσογείου, έχουν πληγεί σοβαρά από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που «χτύπησε» το μεγαλύτερο μέρος στην Ευρώπη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Ακρίβεια 15.09.25

Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν
Κύπελλο Ελλάδας 16.09.25

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.

Σύνταξη
«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά
The Good Life 16.09.25

«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»

Μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ήταν η κατάκτηση του Youth League, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Νέων των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Σίμος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σύνταξη
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Αρκούδα: Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Ντοκουμέντο 16.09.25

Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στη Δράμα - Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Καρέ-καρέ οι τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν από την επίθεση που δέχτηκε από την αρκούδα στη Δράμα - Το βίντεο «αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου»

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παρεμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
Champions League 16.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»

Έτοιμος για την πρόκληση της League Phase της ιστορίας του είναι ο Ολυμπιακός και ο Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την πρεμιέρα με την Πάφο λέγοντας πως η ομάδα του θα δείξει σε όλα τα παιχνίδια την ίδια θέληση για τη νίκη. Τι είπε για Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο