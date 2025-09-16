Κοντά στα ιστορικά υψηλά κινούνται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ καθώς διαπραγματεύτηκαν πάνω από τα 4 δολάρια ανά λίβρα εν μέσω ανανεωμένων ανησυχιών ότι μια πιθανή Λα Νίνια θα μπορούσε να παρατείνει τον ξηρό καιρό στην κορυφαία παραγωγό Βραζιλία, απειλώντας ενδεχομένως τις καλλιέργειες, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Τα αποθέματα Arabica σε αποθήκες που παρακολουθούνται από το χρηματιστήριο έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, υπογραμμίζοντας τη στενότητα της προσφοράς.

Οι τιμές της Arabica, της ποικιλίας που προτιμούν αλυσίδες όπως η Starbucks για ειδικές μπύρες, αυξήθηκαν έως και 0,8% την Τρίτη στα 4,21 δολάρια ανά λίβρα, πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό των 4,2995 δολαρίων που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από τις αρχές Αυγούστου, λόγω της ξηρασίας στη Βραζιλία, των αμερικανικών δασμών στις προμήθειες της Νότιας Αμερικής και της συρρίκνωσης των αποθεμάτων.

Πτώση αποστολών βραζιλιάνικου καφέ προς ΗΠΑ

«Βλέπουμε κερδοσκοπικές αγορές, ειδικά μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τις εξαγωγές της Βραζιλίας για τον Αύγουστο και τη συνεχιζόμενη πτώση των αποθεμάτων πιστοποιημένου Arabica», δήλωσε στο Bloomberg η Laleska Moda, αναλύτρια στην Hedgepoint Global Markets. «Οι αποστολές από τη Βραζιλία μειώνονται γενικά προς τους περισσότερους προορισμούς, αλλά είδαμε μια πιο απότομη πτώση προς τις ΗΠΑ λόγω των δασμών».

Η Βραζιλία συνήθως αντιπροσωπεύει περίπου το 30% όλων των εισαγωγών καφέ στις ΗΠΑ.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, εκτίμησε την πιθανότητα εμφάνισης της Λα Νίνια από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο στο 71%, κάτι που θα μπορούσε να βλάψει την καλλιέργεια καφέ στη Βραζιλία για το 2026-27, δήλωσε η Μoda. Πολλοί ήλπιζαν ότι αυτή η σοδειά θα βοηθούσε στην ανασύσταση των αποθεμάτων, είπε.

Ο ξηρός καιρός θα συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα στις κύριες περιοχές καλλιέργειας καφέ της Βραζιλίας, δήλωσε τη Δευτέρα ο μετεωρολόγος Vaisala. «Η δυσμενής υγρασία του εδάφους και οι ελάχιστες βροχοπτώσεις δεν θα υποστηρίξουν την ανθοφορία», ανέφερε.

Ο καφές σε τιμές

Ο καφές Arabica σημείωσε άνοδο 0,6% στα 4,203 δολάρια ανά λίβρα στις 7:54 π.μ. στη Νέα Υόρκη.

Η τιμή του καφέ Robusta υποχώρησε κατά 0,1% στο Λονδίνο.

Σε άλλα μαλακά προϊόντα, το κακάο μειώθηκε και η ακατέργαστη ζάχαρη σημείωσε μικρή μεταβολή στη Νέα Υόρκη.