Τελικός Champions League: Πορνοστάρ έδωσε… έξτρα κίνητρο στον τερματοφύλακα της Παρί – Τι απάντησε η σύζυγός του

Το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό του Champions League στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης. Ένας από αυτούς που αναμένεται να είναι βασικοί στο ματς είναι φυσικά ο γκολκίπερ των εν ενεργεία πρωταθλητών Ευρώπης, Ματβέι Σαφόνοφ.

Και αν η back to back κούπα του Champions League δεν είναι αρκετό κίνητρο, μια συμπατριώτισσα του 27χρονου τερματοφύλακα, η ηθοποιός ερωτικών ταινιών, Μέρι Ροκ, του έδωσε μια υπόσχεση με την ελπίδα να του δώσει και λίγη παραπάνω ώθηση για να παίξει καλά. Μια υπόσχεση που πάντως δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, αφού η σύζυγος του Σαφόνοφ φρόντισε να αναλάβει για λίγο τον ρόλο του και να… αποκρούσει.

«Ως οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν, σου εύχομαι καλή τύχη και νίκη εναντίον της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League. Και για να κάνω τον θρίαμβο ακόμα πιο γλυκό, σου υπόσχομαι τόσες παθιασμένες νύχτες όσες αποκρούσεις κάνεις στο παιχνίδι», έγραψε η 30χρονη Ρωσίδα στα social media, η οποία μάλιστα συνέχισε υποσχόμενη και ένα… ξεχωριστό πρωινό, αν δεν δεχθεί γκολ από την Άρσεναλ.

Ο ίδιος ο Σαφόνοφ προκειμένου να διατηρήσει την ποδοσφαιρική και προσωπική του γαλήνη δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει, όμως η σύζυγός του, Μαρίνα Κόντρατιουκ, δεν είχε κανένα πρόβλημα να το κάνει: «Μια ηθοποιός ταινιών ενηλίκων ευχήθηκε στον άντρα μου καλή τύχη για τον τελικό του Champions League και του υποσχέθηκε μια παθιασμένη βραδιά με κάθε απόκρουση», έγραψε στο Threads και πρόσθεσε: «Δεν έχει ιδέα ότι, για αυτόν, παθιασμένες νύχτες σημαίνουν να λύνει σταυρόλεξα, να βλέπει ”Τι; Πού; Πότε;” και να πηγαίνει για ύπνο στις 11:30 το βράδυ επειδή, γαμώτο, πρέπει να ξυπνήσει νωρίς την επόμενη μέρα για να γυμναστεί».