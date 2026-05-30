Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok

Το διήμερο οδοιπορικό του στην Ευρυτανία καταγράφει στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σε αυτόν τον ορεινό και πανέμορφο τόπο οι κάτοικοι κάνουν μια δραματική έκκληση: ‘Ερημώνουμε’», επισημαίνεται, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σημειώνει πως «το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά το βίντεο με τρόπο χιουμοριστικό, που παραπέμπει σε παλαιότερο δημοφιλές σίριαλ: «Νομός Ευρυτανίας – πρωτεύουσα;», για να προσθέσει: «Και τώρα που έχω την προσοχή σου, γνωρίζεις ότι αυτός ο τόπος αδειάζει;».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «χωριά με ηλικιωμένους κατοίκους, σχολεία με ελάχιστα παιδιά και νέοι που φεύγουν. Η Ευρυτανία αλλά και όλη η ορεινή Ελλάδα, χρειάζεται σχέδιο τώρα» και προκρίνει:

– «Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης.

– »Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου.

– »Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας.

«Για να μένουν οι νέοι εδώ, όχι μόνο γιατί θέλουν αλλά και γιατί μπορούν», υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταλήγοντας πως η «Ευρυτανία αξίζει περισσότερα – αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον. Όπως και η κάθε γωνιά της Ελλάδας».