Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης
Το διήμερο οδοιπορικό του στην Ευρυτανία καταγράφει στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
@nikos.androulakisΗ Ευρυτανία αλλά και όλη η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο τώρα: – Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης – Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου – Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα!
♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
«Σε αυτόν τον ορεινό και πανέμορφο τόπο οι κάτοικοι κάνουν μια δραματική έκκληση: ‘Ερημώνουμε’», επισημαίνεται, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σημειώνει πως «το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά το βίντεο με τρόπο χιουμοριστικό, που παραπέμπει σε παλαιότερο δημοφιλές σίριαλ: «Νομός Ευρυτανίας – πρωτεύουσα;», για να προσθέσει: «Και τώρα που έχω την προσοχή σου, γνωρίζεις ότι αυτός ο τόπος αδειάζει;».
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «χωριά με ηλικιωμένους κατοίκους, σχολεία με ελάχιστα παιδιά και νέοι που φεύγουν. Η Ευρυτανία αλλά και όλη η ορεινή Ελλάδα, χρειάζεται σχέδιο τώρα» και προκρίνει:
– «Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης.
– »Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου.
– »Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας.
«Για να μένουν οι νέοι εδώ, όχι μόνο γιατί θέλουν αλλά και γιατί μπορούν», υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταλήγοντας πως η «Ευρυτανία αξίζει περισσότερα – αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον. Όπως και η κάθε γωνιά της Ελλάδας».
