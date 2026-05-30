Το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαΐου ένα φορτηγό που κινούνταν επί της οδού Βόλου στη Λάρισα παρέσυρε με την καρότσα του μεταλλική γέφυρα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, να καβαλήσει το κράσπεδο, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης παρασύροντας σταθμευμένα ΙΧ.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τον οδηγό.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το thessalia.tv καταγράφει καρέ καρέ την πρόσκρουση του φορτηγού στη μεταλλική γέφυρα και την πορεία του μέχρι τη μάντρα της επιχείρησης.

