Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Το τροχαίο έγινε στις 28 Μαΐου στη Λάρισα - Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει καρέ - καρέ την πορεία του οχήματος μέχρι να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης
Το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαΐου ένα φορτηγό που κινούνταν επί της οδού Βόλου στη Λάρισα παρέσυρε με την καρότσα του μεταλλική γέφυρα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, να καβαλήσει το κράσπεδο, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης παρασύροντας σταθμευμένα ΙΧ.
Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τον οδηγό.
Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το thessalia.tv καταγράφει καρέ καρέ την πρόσκρουση του φορτηγού στη μεταλλική γέφυρα και την πορεία του μέχρι τη μάντρα της επιχείρησης.
Δείτε το βίντεο
