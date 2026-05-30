Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα των Νέων Ελληνικών για τα ΕΠΑΛ
Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις των θεμάτων στις Πανελλαδικές 2026
Τη σκυτάλη πήραν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα.
Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που βασίστηκαν σε απόσπασμα συνέντευξης του Ντέιβιντ Χολάντερ, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα του βιβλίου «πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο».
Το λογοτεχνικό κείμενο ήταν το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου (2021), «Ζωγραφίζω».
Οι εκτιμήσεις για τα θέματα από το φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Το σημερινό θέμα του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο ΕΠΑΛ αφορά τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους και τις φιλοδοξίες του. Πρόκειται για ένα θέμα που συνδυάζει τις ενότητες του Αθλητισμού και του Πολιτισμού του 21ου αιώνα και αγγίζει σύγχρονα θέματα προβληματισμού.
Η περίληψη του Μη Λογοτεχνικού Κειμένου εστιάζει στον τρόπο που το μπάσκετ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων στην ανθρώπινη ζωή. Οι ασκήσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος της θεωρίας και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το θέμα της έκθεσης ζητά τα εφόδια που πρέπει να έχει ο σύγχρονος νέος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου. Το ερώτημα είναι σαφές και η απάντηση μπορεί να αντληθεί τόσο από το Μη Λογοτεχνικό Κείμενο όσο και από τον προβληματισμό και την κριτική σκέψη των μαθητών.
Στο Λογοτεχνικό μέρος δόθηκε το ποίημα Ζωγραφίζω της Μ. Σκουρολιάκου. Η απάντηση στο ερώτημα Β1 αφορά την ουσιαστική κατανόηση των στίχων και την αποκωδικοποίηση των συμβολικών νοημάτων, ενώ οι ερωτήσεις του Β2 ερωτήματος ζητούσαν εφαρμογή της θεωρίας και καλή γνώση αυτής. Τέλος, το Β3 ερώτημα αφορά ένα τυπικό ερώτημα ερμηνείας των στίχων, ζητά όμως και τη προσωπική προσέγγιση των μαθητών.
