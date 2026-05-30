Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαΐου 2026, 07:00

Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες

Η υποβολή των δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY για μεταβιβάσεις ακινήτων καλύπτει ένα κενό που σήμερα κρατά «ομήρους» τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες στις εφορίες

Μαρία Βουργάνα
Άλλη μια εστία γραφειοκρατίας και ταλαιπωρίας σχεδιάζει να σβήσει η ΑΑΔΕ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων όσον αφορά στις μεταβιβάσεις, επεκτείνοντας την ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων.

Οι δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά, ανεξαρτήτως πού βρίσκεται το ακίνητο

Η υποβολή των δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY για μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιοχές που ακόμη δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό που σήμερα κρατά «ομήρους» τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωση των υποθέσεων.

Με τη νέα δυνατότητα, οι δηλώσεις θα μπορεί να υποβάλλονται ψηφιακά, ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με αντικειμενικές αξίες ή όχι, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις γονικές παροχές και τις αποδοχές κληρονομιάς.

Μεταβιβάσεις: Ο σχεδιασμός

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει:

1. Την ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρων μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

2. Την αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή myPROPERTY.

Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές αναμένεται να διευκολύνουν χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς σήμερα εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων βρίσκονται πάνω από 2.100 περιοχές σε όλη τη χώρα με το υπουργείο Οικονομικών να σχεδιάζει τη σταδιακή ένταξη των περιοχών στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών.

Το σχέδιο για την υποβολή όλων των δηλώσεων που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY ξεδιπλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ακινήτων παραμένει σε υψηλή κινητικότητα με τους φορολογούμενους να σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές πριν έρθει η νέα αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων η οποία αναμένεται να φέρει μεγάλες αυξήσεις, ακόμη και πάνω από 40%, ειδικά σε περιοχές όπου η ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών αξιών έχει ανοίξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, στις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος, ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας γίνεται μέσω εκτιμήσεων από τις ΔΟΥ, διαδικασία που συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις μηνών.

Το νέο ψηφιακό μοντέλο αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, όπου μεγάλο μέρος των ακινήτων παραμένει εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού.

Η ΑΑΔΕ ποντάρει στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών ακινήτων ώστε να περιοριστούν τα λάθη αλλά και να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις στοιχείων στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ηδη η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος έχει μειώσει δραστικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των υποθέσεων, με τις περισσότερες πράξεις να ολοκληρώνονται πλέον χωρίς επίσκεψη στα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) ή στις ΔΟΥ.

Αύξηση μεταβιβάσεων

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν αύξηση στις μεταβιβάσεις ακινήτων το πρώτο δίμηνο του έτους με τα έσοδα από φόρους να είναι αυξημένα πάνω από 11% σε σχέση με πέρυσι. Ειδικά τον Φεβρουάριο η άνοδος ξεπέρασε το 30%.

Ο συνολικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που εισπράχθηκε από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων το πρώτο δίμηνο του 2026 ανήλθε σε 96,52 εκατ. ευρώ από 86,89 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%.

Ο φόρος μεταβίβασης επί των οικοδομών που βεβαιώθηκε το πρώτο δίμηνο του έτους ανήλθε σε 81,25 εκατ. ευρώ έναντι 72,87 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2025 καταγράφοντας αύξηση κατά 11,5%. Το ίδιο διάστημα, οι φόροι και τα τέλη επί δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 38,36 εκατ. ευρώ, από 38,38 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2025.

