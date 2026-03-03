Ακίνητα: Μεταβιβάσεις εξπρές – Πώς ξεμπλοκάρουν κατασχεμένα σπίτια

Ανοίγει ο δρόμος για γρήγορές μεταβιβάσεις σε κατασχεμένα ακίνητα παρέχοντας τη δυνατότητα στους οφειλές να απελευθερώσουν το ακίνητό τους, να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή και να εξοφλήσουν τα χρέη τους στην εφορία.

Η ΑΑΔΕ αποκτά πλέον τη δυνατότητα να ξεκλειδώνει και να απελευθερώνει οριστικά τις μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων, μέσα από διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Τα ακίνητα

Σήμερα, η μεταβίβαση ενός κατασχεμένου ακινήτου μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί από τη φορολογική διοίκηση.

Με τη νέα ρύθμιση, ο πολίτης αποκτά τη δυνατότητα να αποδεσμεύσει το ακίνητό του και να προχωρήσει στη μεταβίβαση, ενώ η ΑΑΔΕ διασφαλίζει την είσπραξη του χρέους μέσω υποχρεωτικής παρακράτησης μέρους του τιμήματος.

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% της οφειλής. Αν το τίμημα υπολείπεται του 25% της οφειλής, η ΑΑΔΕ ικανοποιείται με ολόκληρο το ποσό.

Με τον τρόπο αυτό, η αποδέσμευση συνδυάζεται με ουσιαστική ρύθμιση της οφειλής.

Η νέα ρύθμιση

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει απόφαση άρσης κατάσχεσης, μετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον πρόκειται να μεταβιβαστεί το ακίνητο με τίμημα και πληρούνται σωρευτικά οι εξής όροι:

Ισχύουν οι προϋποθέσεις για αποδεικτικό ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής.

Το τίμημα δεν μπορεί να υπολείπεται της εμπορικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο κατάσχεσης.

Αν η εμπορική αξία είναι χαμηλότερη της αντικειμενικής, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική. Σε κατάσχεση άνω των πέντε ετών, απαιτείται έκθεση εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Από το τίμημα παρακρατείται ποσό για την ΑΑΔΕ, ανάλογο με το υπόλοιπο της κατάσχεσης.

Το ποσοστό παρακράτησης καθορίζεται με βάση τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την εισπραξιμότητα της υπόλοιπης οφειλής, και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25%.

Αν το ποσό παρακράτησης είναι μεγαλύτερο, παρακρατείται το μεγαλύτερο ποσό για την άρση της κατάσχεσης.

Αν η παρακράτηση υπερβαίνει το τίμημα, παρακρατείται ολόκληρο το τίμημα και η κατάσχεση αίρεται.

Δεν υφίστανται βάρη υπέρ άλλων δανειστών κατά την αποδέσμευση.

Αν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν καλυφθεί πλήρως με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, δεν εφαρμόζεται ο κανόνας του 25% παρακράτησης.

Όταν πληρούνται οι παραπάνω όροι, η ΑΑΔΕ εκδίδει άμεσα την απόφαση άρσης κατάσχεσης. Ο Διοικητής καθορίζει τη διαδικασία, το έντυπο της απόφασης, τη διάρκεια ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων φορολογικής συνέπειας και εισπραξιμότητας της υπόλοιπης οφειλής.

Πηγή: OT