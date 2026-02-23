newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακίνητα: Χωρίς ιδιοκτήτη 1,85 εκατομμύρια γεωτεμάχια
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Φεβρουαρίου 2026, 07:38

Ακίνητα: Χωρίς ιδιοκτήτη 1,85 εκατομμύρια γεωτεμάχια

Πόσα είναι τα αδήλωτα ακίνητα – Οι περιοχές με τα περισσότερα «ορφανά» γεωτεμάχια – Οι επιτήδειοι

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
A
A
Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Spotlight

Ανοιχτοί λογαριασμοί δεκαετιών εξακολουθούν να βαραίνουν τον χάρτη των ιδιοκτησιών της χώρας. Παρά την πρόοδο της κτηματογράφησης, εκατομμύρια ιδιοκτησιακά δικαιώματα κινούνται σε μια «γκρίζα» ζώνη, χωρίς ενεργή διεκδίκηση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», από τα 10.822.006 γεωτεμάχια που υφίστανται στις περιοχές όπου σήμερα λειτουργεί Κτηματολόγιο – δηλαδή στο 72% της ελληνικής επικράτειας – τα 1.850.842, ποσοστό 17,1%, εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και, εφόσον οι δικαιούχοι δεν εμφανιστούν εγκαίρως, θα περάσουν σταδιακά στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, τα αδήλωτα ακίνητα «στρώνουν» ένα πεδίο δράσης για επιτήδειους που επιχειρούν να τα οικειοποιηθούν επικαλούμενοι χρησικτησία ή αμφίβολες «προφορικές» μεταβιβάσεις, φαινόμενο που έχει ήδη οδηγήσει στο πρόσφατο παρελθόν σε έρευνες και διώξεις.

Τα στοιχεία για τα αδήλωτα ακίνητα

Σε κάθε περίπτωση, το πλήθος των «ορφανών» ιδιοκτησιών παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα.

Τα ποσοστά τους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, εμφανίζονται χαμηλότερα σε περιοχές όπου τα ακίνητα έχουν σημαντική αξία, αυξάνονται όμως αισθητά στον εξωαστικό χώρο και σε μη τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, και εκεί όπου οι τιμές της κτηματαγοράς έχουν εκτοξευθεί σημαντικός αριθμός γεωτεμαχίων παραμένει ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του λεκανοπεδίου Αττικής, όπου παρότι το ποσοστό των αδήλωτων συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα της χώρας (1,22% έως 2,15%), οι απόλυτοι αριθμοί προκαλούν εντύπωση.

Ειδικότερα, τα αδήλωτα γεωτεμάχια (σ.σ.: σε κάθε γεωτεμάχιο μπορεί να υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες) ανέρχονται σε 2.084 στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, 1.795 στον Βόρειο Τομέα, 1.724 στον Πειραιά και 1.320 στον Κεντρικό Τομέα.

Στον Νότιο Τομέα – όπου η αξία γης συγκαταλέγεται στις υψηλότερες της Ευρώπης – τα «ορφανά» περιορίζονται σε 782. Εκτός του αστικού πυρήνα της Αθήνας, οι αριθμοί τους αυξάνονται: 54.020 στην Ανατολική Αττική, 44.691 στη Δυτική Αττική και 10.317 στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής (Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα, Σπέτσες κ.ά.).

Στα νησιά του Νότιου Αιγαίου τα «ορφανά» ακίνητα

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, όπου τα αδήλωτα είναι σαφώς λιγότερα στα δημοφιλή θέρετρα και αυξάνονται στους λιγότερο τουριστικούς προορισμούς.

Στη Μύκονο παραμένουν αδήλωτες μόνο 282 ιδιοκτησίες, στη Σαντορίνη 617 και στη Σύρο 904.

Ο αριθμός κλιμακώνεται ανάλογα με τη θέση στον τουριστικό χάρτη: 1.815 στη Νίσυρο, 2.391 σε Μεγίστη, Σύμη, Τήλο και Χάλκη, 3.776 στη Μήλο, 5.414 στην Κάλυμνο και 15.155 στην Κάρπαθο.

Στο Ιόνιο

Διαφορετική είναι η εικόνα στα νησιά του Ιονίου.

Πέρα από τη Ζάκυνθο, όπου μόλις 338 γεωτεμάχια έχουν μείνει «ορφανά», σε Κεφαλλονιά, Λευκάδα και Κέρκυρα κυμαίνονται μεταξύ 10,8% και 13,4% του συνόλου.

Οι περιοχές με τα υψηλότερα αδήλωτα ακίνητα

Σε επίπεδο ποσοστών αδήλωτων επί του συνόλου, το υψηλότερο καταγράφεται στην Ευρυτανία (40,8%) με 48.190 «ορφανά».

Σε απόλυτους αριθμούς, τα περισσότερα εντοπίζονται στην Αρκαδία (166.771 – 30,7%), στο Ηράκλειο Κρήτης (158.113 – 21,73%), στη Φθιώτιδα (139.144), στην Αιτωλοακαρνανία (113.003) και στο Λασίθι (107.183). Στην Κρήτη, τα λιγότερα αδήλωτα (1.885) καταγράφηκαν στα Χανιά. Στη Θεσσαλία, τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Καρδίτσα (3%), οι Σποράδες (5,3%) και η Μαγνησία (9,85%), ενώ τα υψηλότερα η Λάρισα (17,09%) και τα Τρίκαλα (13,48%). Στην Κεντρική Μακεδονία, ο μικρότερος αριθμός αδήλωτων εντοπίζεται – όπως ήταν αναμενόμενο – στη Χαλκιδική (2.594).

Πώς δηλώνονται

Σε περιπτώσεις όπου ένα ακίνητο εμφανίζεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», ο δικαιούχος που παρέλειψε να το δηλώσει μπορεί, στις περιοχές όπου λειτουργεί το Κτηματολόγιο, να προσκομίσει νόμιμους τίτλους (αποδοχή κληρονομιάς, συμβόλαιο αγοραπωλησίας κ.λπ.) και να κατοχυρώσει το δικαίωμά του μέσω της διαδικασίας πρόδηλου σφάλματος.

Αντίθετα, όταν δεν υπάρχουν νόμιμοι τίτλοι, η υπόθεση περιπλέκεται και ακολουθείται η δικαστική οδός με αγωγή κατά του Δημοσίου.

Τα κυκλώματα εκμετάλλευσης για τα ακίνητα χωρίς ιδιοκτησία
Η πορεία ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου έφερε στο φως πολλές περιπτώσεις εκμετάλλευσης κενών της διαδικασίας. Οι έλεγχοι οδήγησαν στο πρόσφατο παρελθόν σε ποινικές διώξεις για απάτη, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα μοτίβα δηλώσεων.

Στα τέλη του 2024, μάλιστα, εντοπίστηκε κύκλωμα που επιχείρησε να δηλώσει 45 ακίνητα-φιλέτα σε Αγκίστρι, Υδρα και Σπέτσες, με επίκληση χρησικτησίας και με τροποποιημένες δηλώσεις Ε9.

Η αξιοποίηση

Οσα ακίνητα παραμείνουν ορφανά θα περιέλθουν σταδιακά στην κυριότητα του Δημοσίου, από τις αρχές του 2027, ανάλογα με τη λήξη των προθεσμιών οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών σε κάθε περιοχή. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ζήτημα της αξιοποίησής τους. Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί είναι η δημιουργία ειδικού ταμείου που θα τα δημοπρατεί, δημιουργώντας αποθεματικό για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και νέων ζευγαριών.

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου

Η συνολική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την πλήρη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. «Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, το σύνολο σχεδόν των ιδιοκτησιών της ελληνικής επικράτειας θα διαθέτει και θα ταυτοποιείται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), επιβεβαιώνοντας ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο γίνεται σημείο αναφοράς για την ορθή απεικόνιση της εν Ελλάδι ακίνητης περιουσίας αλλά και για την ασφάλεια των συναλλαγών» αναφέρει στο «Βήμα» ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου Αθανάσιος Λίπας.

Και προθέτει: «Με την πάροδο τριών και πλέον δεκαετιών και των συνακόλουθων δυσλειτουργιών και παθογενειών που αποτελούν πια παρελθόν, το Κτηματολόγιο εισέρχεται σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, όπου η σχετική με το ακίνητο πληροφορία είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο τόσο για το σύνολο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών».

Σήμερα, Κτηματολόγιο λειτουργεί στο 72% της επικράτειας, ενώ επίκειται περαίωση (τελικό στάδιο, μετά το οποίο η περιοχή περνά σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου) σε Βοιωτία, Φωκίδα, Νησιά Αττικής, Ιωάννινα, Χαλκιδική, Μαγνησία, Αχαΐα, Αργολίδα – Κορινθία, πρωτεύουσα (Π. Φάληρο – Καλλιθέα), Εύβοια, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Καρδίτσα και Λαυρεωτική. Αντίθετα, σε Λέσβο, Λήμνο, Β. Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Κέρκυρα, Θεσπρωτία η διαδικασία έχει καθυστερήσει καθώς ακόμη δεν έχει προχωρήσει στο στάδιο της ανάρτησης.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ηλεκτρονικό εμπόριο: «Κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα – Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες
Οικονομικές Ειδήσεις 22.02.26

Ο «κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα και ο διάβολος που κρύβεται στις λεπτομέρειες

Το εύρος της διείσδυσης των ασιατικών «γιγάντων» του ηλεκτρονικού εμπορίου, η «κερδισμένη μάχη» για τα μικροδέματα και ένα «καυτό» ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κλιματική Αλλαγή: Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα
SOS 22.02.26

Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα - Το σενάριο του τρόμου

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνίες και τις οικονομίες με πολλαπλούς τρόπους και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση
Έκθεση Ήλιος 22.02.26

Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση

Σε μόλις 18 ευρώ τον μήνα ή 0,58 λεπτά τη μέρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στις συντάξεις. Τι δείχνει η έκθεση «Ήλιος» για τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

«Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βλέπει ο Πεζεσκιάν

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Η νεοσύστατη JIATF-CC 23.02.26

Ο ρόλος των ΗΠΑ στην εξόντωση του Ελ Μέντσο

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Σύνταξη
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Απεργία πείνας ξεκίνησαν πάνω από 200 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία
Βενεζουέλα 23.02.26

Απεργία πείνας κρατουμένων που δεν καλύπτονται από την αμνηστία

«Συνολικά 214, Βενεζουελάνοι και ξένοι, κάνουν απεργία πείνας» καθώς παραμένουν κρατούμενοι αφού δεν τους καλύπτει ο νέος νόμος γενικής αμνηστίας που ψήφισε το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Μεξικό: Κύμα βίας πυροδοτεί ο θάνατος του Ελ Μέντσο – Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ
Θάνατος Ελ Μέντσο 23.02.26

Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ - Κύμα βίας έχει ξεσπάσει στο Μεξικό

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», τονίζει η Κλαούντια Σέινμπαουμ για το κύμα βίας που ξέσπασε στο Μεξικό έπειτα από τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος
Βόρεια Κορέα 23.02.26

Στον Κιμ ξανά τα ηνία του κυβερνώντος κόμματος

«Σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο