Πατήσια: Νεκρός 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ
Ο άτυχος υπάλληλος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε υποσταθμό στα Πατήσια
- Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ
- Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
- Σε βαρύ κλίμα το 40ήμερο μνημόσυνο για τη 19χρονη Μυρτώ - «Παρακαλάμε να τη δούμε στον ύπνο μας»
- Σοκ στην αγορά: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη κοστίσει 25 δισ. δολάρια σε εταιρείες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/5) στα Πατήσια, στην οδό Ηλία Ζερβού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 52χρονος που εκτελούσε εργασίες στο σημείο, εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στον υποσταθμό.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σε αυτό τον υποσταθμό έχασε τη ζωή του 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε λίγα λεπτά πριν τις 10:00 το πρωί. Στο σημείο κλήθηκαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, με τους πρώτους να αποχωρούν καθώς δεν υπήρξε φωτιά. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν μεταβεί ήδη στην περιοχή, μπήκαν στον χώρο και εντόπισαν απανθρακωμένο, και χωρίς τις αιθήσεις τον άτυχο 52χρονο εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ.
Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ
Ανακοίνωση για τον τραγικό χαμό του 52χρονου εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, όπου κάνει λόγο για περιστατικό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό.
«Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» σημειώνει η εταιρεία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας.
Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
- Ο Τραμπ απέσυρε αγωγή προς την αμερικανική εφορία – Ζητούσε 10 δισ. δολάρια
- Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
- Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
- Δήμος Αθηναίων: Επαναδιαγράμμιση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης
- ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
- Chios – Kythira Pass 2026: Τελευταία ευκαιρία για τα 300 ευρώ
- Οι παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής τον Ιούνιο (pic)
- Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: Εκατοντάδες κόσμου στο Μουσείο Ακρόπολης – Ο θεσμός και οι δράσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις