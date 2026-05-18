Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/5) στα Πατήσια, στην οδό Ηλία Ζερβού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 52χρονος που εκτελούσε εργασίες στο σημείο, εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στον υποσταθμό.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε αυτό τον υποσταθμό έχασε τη ζωή του 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ



Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε λίγα λεπτά πριν τις 10:00 το πρωί. Στο σημείο κλήθηκαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, με τους πρώτους να αποχωρούν καθώς δεν υπήρξε φωτιά. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν μεταβεί ήδη στην περιοχή, μπήκαν στον χώρο και εντόπισαν απανθρακωμένο, και χωρίς τις αιθήσεις τον άτυχο 52χρονο εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

Ανακοίνωση για τον τραγικό χαμό του 52χρονου εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, όπου κάνει λόγο για περιστατικό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.