Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Ο Κασεμίρο έστειλε μήνυμα λατρείας στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ
Ο Βραζιλιάνος μέσος αποχαιρέτησε την αγγλική ομάδα, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για όσα έζησε στο «θέατρο των ονείρων».

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ο πολύπειρος διεθνής μέσος αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Ολντ Τράφορντ και ο ίδιος αποχαιρέτησε τον αγγλικό σύλλογο και τους οπαδούς της ομάδας, μ’ ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Στη διάρκεια της ζωής μας θα βρεθούμε σε πολλά μέρη και κάποια από αυτά γίνονται κομμάτι του εαυτού μας. Το Μάντσεστερ θα είναι για πάντα το σπίτι μου.

Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ στην πόλη, τον σύλλογο και κάθε οπαδό της ομάδας. Αυτά τα τέσσερα χρόνια θα μείνουν αξέχαστα γιατί είναι γεμάτα στιγμές για μένα και την οικογένεια μου.

Θα θυμόμαστε για το υπόλοιπο της ζωής μας τα όσα ζήσαμε στην Γιουνάιτεντ. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευτυχία και την ζεστασιά που αισθανθήκαμε εδώ. Σας ευχαριστώ για κάθε ανάμνηση και για το ότι μας κάναμε να νιώσουμε πως είμαστε στο σπίτι μας, από την πρώτη μέρα που ήρθαμε στο Μάντσεστερ».

Όπως προαναφέραμε, οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας αποθέωσαν τον Κασεμίρο και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προσπάθησαν να μεταπείσουν τον Βραζιλιάνο άσο, ώστε να συνεχίσει για μιαν ακόμα σεζόν στο «θέατρο των ονείρων».

Ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό καθώς ο λατινοαμερικάνος μέσος είχε πάρει την απόφαση του και δεν ήταν διατεθειμένος ν’ αλλάξει γνώμη.

Μέχρι στιγμής πάντως ο Κασεμίρο δεν έχει ανακοινώσει τα πλάνα του αν και το φως της δημοσιότητας έχουν δει πολλά «σενάρια», ακόμα κι αυτό της επιστροφής του Κασεμίρο στην Βραζιλία.

Άλλες πληροφορίες πάντως θέλουν τον Κασεμίρο να εξετάζει το ενδεχόμενο μετακόμισης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ώστε να παίξει στο MLS.

Με τα καλύτερα λόγια τον έμπερο χαφ μίλησε και ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μίκαελ Κάρικ ο οποίος χαρακτήρισε σπουδαία προσωπικότητα τον Βραζιλιάνο άσο.

«Ήταν φανταστικός για την ομάδα μας και βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Γιουνάιτεντ. Η πορεία του στην ομάδα είχε τα πάνω και τα κάτω της, όπως όμως συμβαίνει με όσους έχουν παίξει ποδόσφαιρο.

Είδα όμως έναν άνθρωπο που ήταν στενά συνδεδεμένος με τον σύλλογο και τον κόσμο κι αυτό είναι δίχως άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο».

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Τουρισμός
Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Η βραδιά του Ροντινέι
Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

ΕΛ.ΑΣ.: Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Final Four – Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League
Με βαρύ πρόστιμο αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρήσει το αγωνιστικό τμήμα καθώς η ισοπαλία 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, άφησε τον δικέφαλο στην 3η θέση και εκτός προκριματικών Champions League.

«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά
Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

