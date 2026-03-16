Ο Κάρικ ζήτησε την παραμονή του Κασεμίρο στο Ολντ Τράφορντ

Ο Κασεμίρο βρίσκεται σε αναζήτηση επόμενου «σταθμού» στην σπουδαία καριέρα του, θεωρώντας πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πρόκειται να του προσφέρει νέο συμβόλαιο, ωστόσο τα πράγματα μπορεί ν’ αλλάξουν ξαφνικά και ο Βραζιλιάνος μέσος να παραμείνει τελικά στο «θέατρο των ονείρων».

Οι εμφανίσεις του πολύπειρου άσου τους δύο τελευταίους μήνες είναι εξαιρετικές και τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Μίκαελ Κάρικ εισηγήθηκε στη διοίκηση του αγγλικού συλλόγου την επέκταση της συνεργασίας με τον Κασεμίρο.

Ο προπονητής της αγγλικής ομάδας θεωρεί απαραίτητο τον 34χρονο μέσο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο αλλά κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει τι θα γίνει τελικά με τον Κασεμίρο και αν οι διοικούντες την Γιουνάιτεντ θα προτείνουν νέο συμβόλαιο στον διεθνή άσο.

🚨 EXCL: Michael Carrick tells INEOS he wants Casemiro to STAY at Manchester United. The Red Devils’ chiefs are now ‘willing’ to open talks with the 34-year-old over a NEW deal, but the player will have to make sacrifices… ⤵@GraemeBailey | #MUFC https://t.co/myVarywa9n — TEAMtalk (@TEAMtalk) March 16, 2026

Ο Κάρικ θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος να βγει η αγγλική ομάδα στην αγορά, για να βρει τον αντικαταστάτη του Βραζιλιάνου, καθώς πιστεύει πως ο Κασεμίρο μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ολντ Τράφορντ και την επόμενη σεζόν.

Είναι λοιπόν δεδομένο ότι ο Άγγλος τεχνικός επιθυμεί την παραμονή του Βραζιλιάνου αλλά αυτή την στιγμή κανείς δεν ξέρει αν ο Κάρικ θα είναι στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν από το αν η αγγλική ομάδα εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, αλλά ακόμα και αν επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι η διοίκηση της Γιουνάιτεντ θα προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Κάρικ.

Το δεύτερο «αγκάθι» σε ότι αφορά το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας του αγγλικού συλλόγου με τον Κασεμίρο, είναι οικονομικής φύσεως. Ακόμα κι αν η Γιουνάιτεντ αποφασίσει να κάνει πρόταση στον Βραζιλιάνο για υπογραφή νέου συμβολαίου, ο διεθνής άσος θα πρέπει να δεχθεί μια σημαντική μείωση αποδοχών για να συνεχίσει την καριέρα του στο «θέατρο των ονείρων».

Αυτή την στιγμή οι απολαβές του Βραζιλιάνου ανέρχονται στις 350.000 λίρες την εβδομάδα και μιλώντας υποθετικά, μια ενδεχόμενη πρόταση από πλευράς Γιουνάιτεντ για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, θα ήταν αρκετά μικρότερη.

Τα ρεπορτάζ πάντως των αγγλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες της ομάδας είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν επαφές με τον Κασεμίρο, θέλοντας πρώτα απ’ όλα να βολιδοσκοπήσουν τις διαθέσεις του 34χρονου άσου, αναφορικά με το ενδεχόμενο παραμονής στο Ολντ Τράφορντ.

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής Βραζιλιάνος μέσος είχε επί της ουσίας ανακοινώσει, πριν από ενάμιση μήνα, την αποχώρηση του από την Γιουνάιτεντ στο τέλος της φετινής σεζόν, αλλά τώρα τα πράγματα ίσως πάρουν διαφορετική τροπή, μετά την εισήγηση του Μίκαελ Κάρικ στην διοίκηση της αγγλικής ομάδας.