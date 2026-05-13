Ο Ίκερ Κασίγιας δεν θέλει τον Μουρίνιο στην Ρεάλ
Ο πρώην σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης σχολίασε τα σενάρια επιστροφής του Πορτογάλου τεχνικού στο Μπερναμπέου και
- Ανδρουλάκης προς ΝΔ: Αποτύχατε να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή
- Σε καραντίνα 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό ύστερα από θάνατο επιβάτη
- Η πέτρα του σκανδάλου, το SMS και η αποκάλυψη που οδήγησε στο χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ μονοπώλησε το ενδιαφέρον στα ισπανικά και όχι μόνο ΜΜΕ, καθώς ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» είπε πολλά.
Το κυριότερο, προκήρυξε εκλογές για την προεδρία του συλλόγου, τρία χρόνια πριν την ολοκλήρωση της θητείας του και οι δηλώσεις που έκανε προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις.
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να κάνει με την αντίδραση ενός θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης, του Ίκερ Κασίγιας στα όσα έχουν κυκλοφορήσει περί συμφωνίας του Πέρεθ με τον Ζοσέ Μουρίνιο. Θα πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί ότι ο ισχυρός άνδρας της ισπανικής ομάδας δεν είπε στην συνέντευξη Τύπου το παραμικρό για τον Μουρίνιο, παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Ίκερ Κασίγιας να πάρει ξεκάθαρη θέση στα όσα έχουν ακουστεί για ενδεχόμενη επιστροφή του Πορτογάλου στην τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας», με τον παλαίμαχο Ισπανό γκολκίπερ να τονίζει χαρακτηριστικά.
«Ακούω επίσης τις φήμες για επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης.
Πρώτα απ’ όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τον Μουρίνιο. Για μένα είναι ένας σπουδαίος επαγγελματίας. Δεν τον θέλω όμως στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.
Νομίζω ότι υπάρχουν καλύτεροι προπονητές για ν’ αναλάβουν την τεχνική ηγεσία της ομάδας μου.
Αυτή βέβαια είναι η προσωπική μου άποψη και ήθελα να την μοιραστώ με τους οπαδούς της Ρεάλ».
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η ανάρτηση που έκανε ο Κασίγιας δεν πέρασε… απαρατήρητη από τους οπαδούς του ισπανικού συλλόγου, αλλά αυτός που αποφασίζει είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ.
Τις τελευταίες ημέρες τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου θεωρούν δεδομένη την επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή στην «βασίλισσα» αλλά επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν υπάρξει και ο πρόεδρος της Ρέαλ, δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο, στα όσα αναφέρει ο ισπανικός Τύπος για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
Όλα όμως δείχνουν ότι σύντομα θα επισημοποιηθεί η συμφωνία για την επιστροφή του Πορτογάλου στο Μπερναμπέου.
- Οι Γκριγκόνις-Τολιόπουλος στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, εκτός ο Καλαϊτζάκης
- Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ταρέμι (vid)
- Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με Ροντινέι (1-0, vid)
- «Έγκλημα» του Ομπρένοβιτς – Ο Σλοβένος ακύρωσε καθαρό γκολ του Ολυμπιακού, μετά από παρέμβαση του VAR (vid)
- Σοκ στη Λυών – Κίνδυνος αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω οικονομικών παραβάσεων
- Καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού με Τσικίνιο (vid)
- Στο «σφυρί» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι 7 μνηστήρες και το φλερτ με τους Λέικερς
- Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγαλύτερη δίψα κι από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις