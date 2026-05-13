Ο Ίκερ Κασίγιας δεν θέλει τον Μουρίνιο στην Ρεάλ

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ μονοπώλησε το ενδιαφέρον στα ισπανικά και όχι μόνο ΜΜΕ, καθώς ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» είπε πολλά.

Το κυριότερο, προκήρυξε εκλογές για την προεδρία του συλλόγου, τρία χρόνια πριν την ολοκλήρωση της θητείας του και οι δηλώσεις που έκανε προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να κάνει με την αντίδραση ενός θρύλου της Ρεάλ Μαδρίτης, του Ίκερ Κασίγιας στα όσα έχουν κυκλοφορήσει περί συμφωνίας του Πέρεθ με τον Ζοσέ Μουρίνιο. Θα πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί ότι ο ισχυρός άνδρας της ισπανικής ομάδας δεν είπε στην συνέντευξη Τύπου το παραμικρό για τον Μουρίνιο, παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Ίκερ Κασίγιας να πάρει ξεκάθαρη θέση στα όσα έχουν ακουστεί για ενδεχόμενη επιστροφή του Πορτογάλου στην τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας», με τον παλαίμαχο Ισπανό γκολκίπερ να τονίζει χαρακτηριστικά.

«Ακούω επίσης τις φήμες για επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πρώτα απ’ όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τον Μουρίνιο. Για μένα είναι ένας σπουδαίος επαγγελματίας. Δεν τον θέλω όμως στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Νομίζω ότι υπάρχουν καλύτεροι προπονητές για ν’ αναλάβουν την τεχνική ηγεσία της ομάδας μου.

Αυτή βέβαια είναι η προσωπική μου άποψη και ήθελα να την μοιραστώ με τους οπαδούς της Ρεάλ».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η ανάρτηση που έκανε ο Κασίγιας δεν πέρασε… απαρατήρητη από τους οπαδούς του ισπανικού συλλόγου, αλλά αυτός που αποφασίζει είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Τις τελευταίες ημέρες τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου θεωρούν δεδομένη την επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή στην «βασίλισσα» αλλά επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν υπάρξει και ο πρόεδρος της Ρέαλ, δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο, στα όσα αναφέρει ο ισπανικός Τύπος για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Όλα όμως δείχνουν ότι σύντομα θα επισημοποιηθεί η συμφωνία για την επιστροφή του Πορτογάλου στο Μπερναμπέου.