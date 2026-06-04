ECDM Expo: Το κορυφαίο συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Digital Marketing

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Το ECDM Expo επιστρέφει στις 5 & 6 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do, φέρνοντας για ακόμη μία χρονιά κοντά κορυφαίους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το digital marketing. Με περισσότερους από 860 εκθέτες και χιλιάδες συμμετέχοντες σε κάθε διοργάνωση, το event έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ψηφιακή αγορά, αναδεικνύοντας τις τάσεις και τις εξελίξεις που θα καθορίσουν το μέλλον του κλάδου.

Το SHOPFLIX μεγάλος χορηγός

Φέτος, το SHOPFLIX συμμετέχει ως μεγάλος χορηγός, στηρίζοντας ενεργά έναν θεσμό που ενισχύει την ανάπτυξη του ελληνικού online εμπορίου. Η παρουσία του στην διοργάνωση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του SHOPFLIX να ενισχύει πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομία, τη γνώση και τη συνεργασία στον ψηφιακό χώρο.

Παράλληλα, ο CEO του SHOPFLIX, Γιάννης Στάθης, θα λάβει μέρος σε fireside chat, ανοίγοντας μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στη νέα εποχή του ψηφιακού εμπορίου.

Ένα συνέδριο για όλο το φάσμα του eCommerce

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιούνται πολλές παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις.

Το ECDM Expo φιλοξενεί συγκεκριμένα δύο μεγάλα συνέδρια, το OmniCommerce Conference για τις τελευταίες εξελίξεις και τις τάσεις στους βασικούς πυλώνες, από τους οποίους ουσιαστικά αποτελείται το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και την επίδραση του ΑΙ σε αυτούς και το OmniMarketing Conference, που έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που τα brands συνδέονται με τους ανθρώπους, τοποθετώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στη θέση του συνοδηγού.

Και τα δύο περιλαμβάνουν ομιλίες, panels και παρουσιάσεις από κορυφαίους επαγγελματίες της αγοράς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες διεθνείς τάσεις, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να ανακαλύψουν λύσεις που μπορούν να μεταμορφώσουν την επιχείρησή τους.

Η διοργάνωση λειτουργεί ως κόμβος γνώσης και συνεργασίας, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιούνται και Networking events & Workshops που φέρνουν κοντά την κοινότητα του digital business.

Με τη συμμετοχή του ως μεγάλος χορηγός, το SHOPFLIX στηρίζει ενεργά έναν θεσμό που συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού eCommerce και του digital marketing. Το ECDM Expo 2026 αναμένεται να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά το σημείο όπου θα συναντηθούν οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι τεχνολογίες που θα καθορίσουν το μέλλον της ψηφιακής αγοράς.