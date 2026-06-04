Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
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Αυξημένη είναι και σήμερα η κατάσταση στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αττικής, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού. Προβλήματα υπάρχουν και στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου, αλλά και στην έξοδο και είσοδο της Αθηνών-Λαμίας.
Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασ. Σοφίας, Συγγρού, Καλιρρόης, Αρδηττού, Βασ. Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Την ίδια στιγμή, καθυστερήσεις 25’-30’ καταγράφονται στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)
5′-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/r8kLi5OJg4
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 4, 2026
Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) είναι στα 5′-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Παράλληλα, καθυστερήσεις 5′-10΄σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία.
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