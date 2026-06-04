Βιμ Βέντερς: Αποσύρει ταινία του 1975 μετά από καταγγελίες της Ναστάζια Κίνσκι για σκηνή που γύρισε στα 13 της
Ο Βιμ Βέντερς απέσυρε από την κυκλοφορία το «Wrong Move», παραδεχόμενος ότι η 13χρονη τότε Ναστάζια Κίνσκι δεν προστατεύθηκε επαρκώς κατά τα γυρίσματα
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Αρκεί άραγε η επίκληση του ότι «ήταν άλλες εποχές» για να δικαιολογήσει μια σκηνή που γυρίστηκε πριν από μισό αιώνα με πρωταγωνίστρια ένα 13χρονο γυμνόστηθο κορίτσι; Το ερώτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης συζήτησης στη Γερμανία, η οποία κατέληξε στην απόφαση του Βιμ Βέντερς να αποσύρει οριστικά από την κυκλοφορία την ταινία «Wrong Move» του 1975.
Σύμφωνα με τον Guardian, o 80χρονος σκηνοθέτης ανακοίνωσε ότι η ταινία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη σε πλατφόρμες streaming, τηλεοπτικά δίκτυα ή άλλες μορφές διανομής, έπειτα από τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ναστάζια Κίνσκι για τον τρόπο με τον οποίο γυρίστηκε μία από τις σκηνές της παραγωγής.
Η ηθοποιός, που σήμερα είναι 65 ετών, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στη Süddeutsche Zeitung ότι επί 15 χρόνια προσπαθούσε να πείσει τον σκηνοθέτη να προχωρήσει σε αλλαγές στην ταινία, χωρίς αποτέλεσμα. Η διαμάχη αφορά σκηνή στην οποία η Κίνσκι εμφανίζεται γυμνόστηθη, ενώ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ήταν μόλις 13 ετών.
Οι δηλώσεις που άνοιξαν τη συζήτηση
Λίγες ημέρες πριν από την απόφαση απόσυρσης, ο Βιμ Βέντερς είχε κληθεί να σχολιάσει το θέμα κατά την τελετή απονομής των Γερμανικών Κινηματογραφικών Βραβείων. Εκεί παραδέχθηκε ότι σήμερα δεν θα κινηματογραφούσε τη σκηνή με τον ίδιο τρόπο, σημειώνοντας ωστόσο ότι το έργο πρέπει να εξετάζεται και μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής του.
Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στον γερμανικό καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσα σε όσους άσκησαν κριτική ήταν και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιούλιους Φέλντμαϊερ, ο οποίος σε ανοιχτή επιστολή του υποστήριξε ότι η ευθύνη για τη διόρθωση του ζητήματος δεν μπορεί να μετατεθεί στη βιομηχανία συνολικά, αλλά βαραίνει τον ίδιο τον δημιουργό.
«Έπρεπε να είχα προστατευθεί»
Υπό το βάρος της δημόσιας συζήτησης, ο Βιμ Βέντερς εξέδωσε νέα ανακοίνωση μέσω του ιδρύματός του, το οποίο κατέχει τα δικαιώματα της ταινίας. Σε αυτήν αναγνώρισε ότι η νεαρή τότε ηθοποιός δεν προστατεύθηκε όπως θα έπρεπε και της απηύθυνε δημόσια συγγνώμη.
Όπως ανέφερε, ως ο μοναδικός από τους βασικούς συντελεστές της παραγωγής που βρίσκεται ακόμη εν ζωή και είχε τότε την ευθύνη του έργου, θεωρεί ότι όφειλε να διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα και την ασφάλεια της ανήλικης πρωταγωνίστριας.
Η Κίνσκι, από την πλευρά της, δήλωσε ότι, παρότι ήταν μόλις 13 ετών και δεν είχε εμπειρία από τον χώρο του κινηματογράφου, αντιλαμβανόταν ήδη πως κάτι δεν ήταν σωστό. Όπως είπε, επρόκειτο για την πρώτη της ταινία και ο Βέντερς ήταν ο πρώτος σκηνοθέτης με τον οποίο συνεργάστηκε, γεγονός που καθιστούσε ακόμη πιο σημαντικό τον ρόλο της προστασίας της.
Από το ντεμπούτο στη διεθνή καριέρα
Η Ναστάζια Κίνσκι, κόρη του διάσημου ηθοποιού Κλάους Κίνσκι, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο «Wrong Move», όπου υποδυόταν μια νεαρή ακροβάτισσα που δεν μιλούσε.
Η συνεργασία της με τον Βιμ Βέντερς συνεχίστηκε σχεδόν μία δεκαετία αργότερα στο «Paris, Texas», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε διεθνή πορεία με δεκάδες συμμετοχές σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές παραγωγές.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός διεκδικεί αλλαγές σε έργα στα οποία εμφανίστηκε ανήλικη. Στο παρελθόν είχε πετύχει συμφωνία σχετικά με τη διανομή τηλεταινίας του σκηνοθέτη Βόλφγκανγκ Πέτερσεν, όπου εμφανιζόταν γυμνή σε ηλικία 15 ετών.
Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας, αλλά και για το κατά πόσο τα έργα του παρελθόντος πρέπει να επανεξετάζονται με τα σημερινά πρότυπα προστασίας των ανηλίκων.
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