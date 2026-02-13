Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»

Ο βετεράνος σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς εξήρε τη δύναμη του κινηματογράφου να βοηθήσει στη θεραπεία ενός κατεστραμμένου πλανήτη, καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της κριτικής επιτροπής της Berlinale, του πιο πολιτικά φορτισμένου από τα τρία μεγάλα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου της Ευρώπης.

Ερωτηθείς για το ρόλο των ταινιών στο τρέχον κλίμα πολέμου και κοινωνικών αναταραχών, ο δημιουργός των ταινιών Τα Φτερά του Έρωτα και Perfect Days, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ, είπε ότι θεωρεί τη δημιουργία ταινιών ως μια πράξη που χτίζει γέφυρες και δημιουργεί ενσυναίσθηση.

Η γερμανική υποστήριξη προς το Ισραήλ

«Ναι, οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη γερμανική πρωτεύουσα κατά την έναρξη της 11ήμερης εκδήλωσης. «Όχι με πολιτικό τρόπο. Καμία ταινία δεν έχει αλλάξει πραγματικά τις ιδέες των πολιτικών, αλλά… μπορούμε να αλλάξουμε την ιδέα που έχουν οι άνθρωποι για το πώς πρέπει να ζουν».

Απαντώντας σε μια ξεκάθαρη ερώτηση σχετικά με τη γερμανική υποστήριξη προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και την «επιλεκτική» αλληλεγγύη προς τους πολιορκημένους λαούς σε όλο τον κόσμο, ο Βέντερς απέρριψε την ιδέα ότι η κινηματογραφική βιομηχανία ή το φεστιβάλ πρέπει να λαμβάνουν ενεργά πολιτικές θέσεις.

«Πρέπει να μείνουμε έξω από την πολιτική, γιατί αν κάνουμε ταινίες που είναι αποκλειστικά πολιτικές, μπαίνουμε στο πεδίο της πολιτικής», είπε. «Αλλά εμείς είμαστε το αντίβαρο της πολιτικής, είμαστε το αντίθετο της πολιτικής. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά των ανθρώπων, όχι τη δουλειά των πολιτικών».

«Ο κινηματογράφος έχει την απίστευτη δύναμη να προκαλεί συμπόνια και ενσυναίσθηση» ξεκαθάρισε. «Τα νέα δεν προκαλούν ενσυναίσθηση. Η πολιτική δεν προκαλεί ενσυναίσθηση, αλλά οι ταινίες ναι. Και αυτό είναι το καθήκον μας»

«Να κάνουμε τους ανθρώπους να σκεφτούν»

Η Πολωνή παραγωγός Έβα Πουστζίνσκα, μέλος της κριτικής επιτροπής του Βέντερς, χαρακτήρισε «άδικη» τη διατύπωση της ερώτησης.

«Φυσικά, προσπαθούμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους και να τους κάνουμε να σκεφτούν, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την απόφασή τους, να υποστηρίξουν το Ισραήλ ή την Παλαιστίνη», είπε.

«Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι όπου διαπράττονται γενοκτονίες, και δεν μιλάμε γι’ αυτούς… οπότε αυτό είναι ένα περίπλοκο ερώτημα και είναι κάπως άδικο».

Η επταμελής επιτροπή θα επιλέξει μεταξύ 22 ταινιών από όλο τον κόσμο για τα κορυφαία βραβεία Χρυσή και Ασημένια Άρκτος, τα οποία θα απονεμηθούν σε μια τελετή γκαλά στις 21 Φεβρουαρίου.

Το φεστιβάλ θα ανοίξει με την ταινία No Good Men της Σαρμπανού Σαντάτ, που θεωρείται η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν, η οποία θα προβληθεί εκτός διαγωνισμού.

Η πολιτική δεν προκαλεί ενσυναίσθηση

Η εκδήλωση, που φέτος συμπληρώνει 76 χρόνια, θα στρώσει το κόκκινο χαλί για αστέρες που παρουσιάζουν νέα έργα, όπως η Έιμι Άνταμς, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, η Πάμελα Άντερσον, ο Άσλεϊ Γουόλτερς, ο Κάλουμ Τέρνερ, ο Ίθαν Χοκ, η Τζέμα Τσαν και η Charli xcx.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 200 ταινιών μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Berlinale δίνει έμφαση στον αντίκτυπο των γεωπολιτικών αναταραχών και των αγώνων για τα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, όπως σημείωσε ο Βέντερς.

Η Berlinale συγκαταλέγεται, μαζί με τις Κάννες και τη Βενετία, στα κορυφαία φεστιβάλ κινηματογράφου της Ευρώπης.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Christian Mang