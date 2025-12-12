Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

Ο σκηνοθέτης Βίμ Βέντερς, ένας από τους πρωτοπόρους του κινήματος του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, θα είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Εδώ και έξι δεκαετίες, ο κινηματογραφιστής έχει παρουσιάσει μια σειρά από έργα, τόσο μυθοπλασίας όσο και ντοκιμαντέρ, με την πιο πρόσφατη ταινία του, «Perfect Days», να κερδίζει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας. Τα ντοκιμαντέρ του Βέντερς «Buena Vista Social Club» (1999), «Pina» (2011) και «The Salt of the Earth» (2014) έχουν επίσης κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει επίσης κινηματογραφικά διαμάντια όπως το «Paris, Texas», που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1984, τα «Alice in the Cities» (1974), «The Wrong Move» (1975) και «Kings of the Road» (1976), καθώς και το «Wings of Desire».

«Η ακόρεστη περιέργειά του»

«Ο Βίμ Βέντερς είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές του διεθνούς κινηματογράφου. Εδώ και έξι δεκαετίες, δημιουργεί ταινίες που μας συγκινούν και μας ενθουσιάζουν με την ανθρωπιά και το συναίσθημα που εκπέμπουν», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale, Τρίσια Τάτλ, σε σχετική ανακοίνωση.

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του, είτε εξερευνά τα χαρίσματα άλλων καλλιτεχνών είτε φωτίζει την δική μας αναζήτηση για νόημα και σύνδεση. Το να πούμε ότι είμαστε περήφανοι για αυτόν τον πολυμάθη ντόπιο καλλιτέχνη είναι υποτιμητικό, και ανυπομονούμε να δούμε πού θα οδηγήσει η κριτική επιτροπή υπό την προεδρία του Βιμ Βέντερς στην επιλογή των νικητών της 76ης Berlinale».

Από την πλευρά του, ο Βιμ Βέντερς δήλωσε: «Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό να γίνω πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην πόλη μου, μέχρι που μου έκανε την πρόταση η Τρίσια Τάτλ. Και τότε συνειδητοποίησα: Ουάου! Θα είναι ένας εντελώς νέος τρόπος να δω ταινίες στη Berlinale, να παρακολουθήσω για πρώτη φορά όλες τις ταινίες του διαγωνισμού και να συζητήσω γι’ αυτές με μια ομάδα έξυπνων και σινεφίλ ανθρώπων. Τι καλύτερο από αυτό; Είμαι ευγνώμων στην Τρίτσια που με προσκάλεσε σε αυτή τη σπάνια εμπειρία».

Το 2003, ο Βέντερς ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και είναι επίσης συνιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος από το 1996 έως το 2020. Το 2015, έλαβε την Τιμητική Χρυσή Άρκτο της Berlinale για το σύνολο του έργου του.

Η φετινή Berlinale θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου.