25.05.2026 | 21:18
Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Αρχεία Έπσταϊν: Ανοίγουν νέες έρευνες στη Βρετανία – Τι ακριβώς περιμένουν στις ΗΠΑ;
Αρχεία Έπσταϊν: Ανοίγουν νέες έρευνες στη Βρετανία – Τι ακριβώς περιμένουν στις ΗΠΑ;

Τα αρχεία Έπσταϊν φέρνουν νέες έρευνες στη Βρετανία, ενώ στις ΗΠΑ επιζήσασες και ακτιβιστές ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη Νέα Υόρκη, επιζήσασες, δικηγόροι, πολιτικοί, ηθοποιοί και ακτιβιστές διαβάζουν δημόσια, επί 24 ώρες, χιλιάδες σελίδες από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν». Στη Βρετανία, οι ίδιες αποκαλύψεις έχουν ήδη οδηγήσει σε νέες αστυνομικές έρευνες. Στις ΗΠΑ, όμως, παρά το τεράστιο υλικό, τις καταγγελίες και τα ονόματα ισχυρών προσώπων που εμφανίζονται στα αρχεία, δεν έχει ανακοινωθεί καμία νέα σύλληψη ούτε ενεργή έρευνα σε βάρος υψηλού προφίλ Αμερικανών.

Η δημόσια ανάγνωση των αρχείων στη Νέα Υόρκη

Σε μια αίθουσα στο κέντρο του Μανχάταν, η Τζες Μάικλς, επιζήσασα του Έπσταϊν, στάθηκε πίσω από ένα ξύλινο βήμα. Πίσω της, σε όλο το μήκος του χώρου, βρίσκονταν στοιβαγμένοι οι λευκοί δεμένοι τόμοι με τα δημοσιοποιημένα αρχεία της υπόθεσης.

«Το 2019, το FBI δημιούργησε μια τηλεφωνική γραμμή για θύματα και για οποιονδήποτε είχε πληροφορίες σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ», είπε. «Κάλεσα σε αυτή τη γραμμή τον Σεπτέμβριο του 2019 και τους είπα όχι μόνο την ιστορία για όσα μου συνέβησαν τον Ιούλιο του 1991, αλλά και για τη γυναίκα που με πήγε στον Τζέφρι».

Η Μάικλς διάβασε αποσπάσματα από τα αρχεία Έπσταϊν ψύχραιμα, λέξη προς λέξη. Ήταν το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου. Από το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, για 24 συνεχόμενες ώρες, επιζήσασες όπως εκείνη, μαζί με δικηγόρους, πολιτικούς, ηθοποιούς και ακτιβιστές, διάβαζαν εκ περιτροπής αποσπάσματα από τους 3.747 τόμους των δημοσιοποιημένων αρχείων.

Ο Ντέιβιντ Γκάρετ, βασικός διοργανωτής της έκθεσης στο Institute for Primary Facts, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση και τη δημόσια λογοδοσία, ποζάρει δίπλα στα αρχεία Έπσταϊν που εκτίθενται δημόσια στην αίθουσα ανάγνωσης Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado.

Οι νέες κινήσεις της βρετανικής αστυνομίας

Την ίδια ώρα, στη Βρετανία, η αστυνομία του Σάρεϊ ανακοίνωσε ότι διερευνά δύο καταγγελίες για ιστορική σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, έπειτα από πληροφορίες που προέκυψαν από τα αρχεία Έπσταϊν.

Η μία υπόθεση αφορά τοποθεσίες στο Σάρεϊ και στο Μπέρκσαϊρ, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2000. Η δεύτερη αφορά τη δυτική περιοχή του Σάρεϊ, από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Την Παρασκευή, η αστυνομία κάλεσε επίσης μια γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν την έστειλε στη Βρετανία για να κάνει σεξ με τον τότε πρίγκιπα Άντριου, να εμφανιστεί και να μιλήσει στους ερευνητές.

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι καταγγελίες σεξουαλικής φύσης θεωρείται ότι αποτελούν μέρος της έρευνας.

Οι αστυνομικοί απηύθυναν έκκληση στη γυναίκα, λέγοντας ότι η «πόρτα τους είναι ανοιχτή», μετά τον ισχυρισμό ότι μεταφέρθηκε στη Βρετανία για σεξουαλική επαφή με τον τότε πρίγκιπα στην κατοικία του, το Royal Lodge, το 2010.

Τα αρχεία Έπσταϊν εκτίθενται δημόσια στην αίθουσα ανάγνωσης Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado

Η αστυνομία φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της γυναίκας, καθώς και με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, προκειμένου να λάβει τα πρωτότυπα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αρχείων Έπσταϊν.

Παράλληλα, η έρευνα γύρω από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει και δεύτερη διάσταση: ο πρώην πρίγκιπας ερευνάται από τη βρετανική αστυνομία και για καταγγελίες ότι μοιράστηκε εμπιστευτικά έγγραφα με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία σχετίζονταν με την περίοδο που υπηρετούσε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας, από το 2001 έως το 2011. Συνελήφθη για λίγο τον Φεβρουάριο, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και αρνείται κάθε παρανομία.

Σύμφωνα με τους New York Times, τα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα ύστερα από πιέσεις βουλευτών των Φιλελεύθερων Δημοκρατών δείχνουν επίσης ότι η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ επιθυμούσε να αναλάβει ο Άντριου τον ρόλο του εμπορικού απεσταλμένου. Σε έγγραφο του 2000 αναφέρεται ότι «η επιθυμία της βασίλισσας» ήταν να διαδεχθεί ο τότε δούκας της Υόρκης τον δούκα του Κεντ στη συγκεκριμένη θέση, ενώ σημειωνόταν πως η βασίλισσα ήθελε να αναλάβει «εξέχοντα ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων».

Άτομο εργάζεται πάνω στα αρχεία Έπσταϊν που εκτίθενται δημόσια στην αίθουσα ανάγνωσης Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado

Από τα έγγραφα προκύπτει ακόμη ότι δεν υπήρξε επίσημη διαδικασία ελέγχου ή due diligence πριν από τον διορισμό του, κάτι που ο υπουργός Εμπορίου Κρις Μπράιαντ χαρακτήρισε «κατανοητό», επειδή η θέση αποτελούσε συνέχεια της εμπλοκής της βασιλικής οικογένειας στην προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων.

Ο Μπράιαντ ανέφερε επίσης ότι ορισμένα σημεία των εγγράφων έχουν λογοκριθεί, με την αιτιολογία ότι κρατήθηκε μόνο το «απολύτως ελάχιστο» προσωπικό υλικό ή υλικό που θα μπορούσε να βλάψει τις διεθνείς σχέσεις. Οι αρχές, όπως είπε, βρίσκονταν σε επαφή και με την αστυνομία που ερευνά τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ώστε να μη δημοσιοποιηθεί κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την έρευνα.

«Σε ό,τι αφορά τα θύματα και τις επιζήσασες του Έπσταϊν, ελπίζουμε ότι οποιοσδήποτε έχει σχετικές πληροφορίες θα εμφανιστεί, και θέλω πραγματικά να τονίσω ότι η πόρτα μας είναι ανοιχτή», δήλωσε ο Όλιβερ Ράιτ, βοηθός αρχηγός της αστυνομίας για το έγκλημα και την ποινική δικαιοσύνη στην αστυνομία του Thames Valley.

Αφιέρωμα στους επιζώντες και τα θύματα των εγκλημάτων του Τζέφρι Έπσταϊν παρουσιάζεται στην αίθουσα ανάγνωσης Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado

Η διαφορά ανάμεσα σε Βρετανία και ΗΠΑ

Στη Βρετανία, τα αρχεία Έπσταϊν προκαλούν ήδη αστυνομικές κινήσεις. Στις ΗΠΑ, αντίθετα, η εικόνα παραμένει στάσιμη.

Παρότι οι καταγγελίες αγγίζουν υψηλά πολιτικά αξιώματα, επιχειρηματικά κέντρα και κύκλους διασημοτήτων, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη μετά τη δημοσιοποίηση των τελευταίων αρχείων. Δεν υπάρχει επίσης δημόσια γνωστή ενεργή έρευνα σε βάρος συγκεκριμένων υψηλού προφίλ Αμερικανών.

Οι ερευνητές μπορεί να σκάβουν στο ράντσο Zorro του Έπσταϊν, ωστόσο όσοι ενδέχεται να γνωρίζουν κρίσιμες πληροφορίες μπορεί να αποφεύγουν τη λογοδοσία για σοβαρά εγκλήματα.

«Κανείς δεν με κάλεσε ξανά»

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας ανάγνωσης, την οποία παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι διαδικτυακά, η Τζες Μάικλς περιέγραψε την προσπάθειά της να δώσει πληροφορίες στις αρχές.

«Αυτό μου φάνηκε αρκετά σοβαρή πληροφορία για να τη δώσω στο FBI. Αλλά κανείς δεν επικοινώνησε ξανά μαζί μου. Συνέχισα να καλώ το FBI, τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και τον ντετέκτιβ Γουόλτερ Χάρκινς, που ήταν στην ομάδα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης για τη σεξουαλική διακίνηση και καλούσε πίσω ανθρώπους που είχαν δώσει πληροφορίες», είπε.

Παρότι συνέχισε να τηλεφωνεί, πέρασε ενάμισης χρόνος μέχρι να πάρει την κατάθεσή της πράκτορας του FBI.

Ο πράκτορας, όπως είπε, «έμεινε στο τηλέφωνο μαζί μου πάνω από μία ώρα… είπε ότι κάποιος θα έπρεπε να είχε επικοινωνήσει μαζί μου. Και μετά δεν ξαναάκουσα ποτέ νέα από αυτόν τον πράκτορα του FBI».

Τα αρχεία Έπσταϊν εκτίθενται δημόσια στην αίθουσα ανάγνωσης Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado

Η «σκιώδης» ακρόαση και η αντίδραση των ακτιβιστών

Η Μέρι Κόρκοραν δήλωσε στην Independent ότι η 24ωρη δημόσια ανάγνωση των αρχείων ήταν άμεση απάντηση σε μια «σκιώδη» ακρόαση των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής στη Φλόριντα.

Η ακρόαση έγινε στα μέσα Μαΐου, λίγα χιλιόμετρα από την πρώην έπαυλη του Έπσταϊν, με στόχο να ακουστούν απευθείας οι μαρτυρίες επιζησασών, καθώς η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία αρνήθηκε να πραγματοποιήσει επίσημη διαδικασία.

«Την παρακολουθούσαμε όλοι και άλλαξα κανάλι στο CNN, στους New York Times και σε άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, και κανείς δεν τη μετέδιδε», είπε η Κόρκοραν. «Σκέφτηκα: Θεέ μου, κάθε λέξη που λένε αυτές οι γυναίκες, κάθε τι που λένε οι δικηγόροι τους, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική παρακολούθηση».

Στη 24ωρη δημόσια ανάγνωση συμμετείχαν σχεδόν 15 επιζήσασες. Σύμφωνα με την Κόρκοραν, στόχος ήταν «να σταματήσει ο χρόνος»: να ακουστούν χωρίς διακοπή οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που, όπως λέει, τα μεγάλα μέσα δεν πρόβαλαν όσο θα έπρεπε. Κάθε ομιλητής επέλεγε αν θα διαβάσει απόσπασμα από τα αρχεία ή αν θα μοιραστεί τη δική του μαρτυρία.

Τα αρχεία Έπσταϊν εκτίθενται δημόσια στην αίθουσα ανάγνωσης Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado

Τα 3,5 εκατομμύρια σελίδες και τα αρχεία που παραμένουν κρυφά

Από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια σελίδες, σε συμμόρφωση με τον νόμο Epstein Files Transparency Act, τον οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όμως, όπως σημειώνει η Κόρκοραν, αυτό είναι λιγότερο από το μισό των πραγματικών αρχείων που υπάρχουν.

Η επίσημη αιτιολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης για την απόκρυψη των υπόλοιπων εγγράφων είναι ότι εμπίπτουν σε αυστηρές νομικές εξαιρέσεις, όπως η προστασία της ιδιωτικότητας των θυμάτων, οι ενεργές έρευνες και το άσεμνο υλικό.

Για την Κόρκοραν, αυτή η εξήγηση είναι προσβλητική.

«Είμαστε στο πλευρό των θυμάτων που ζητούν τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων, χωρίς περικοπές, με εξαίρεση τα ονόματα των θυμάτων», είπε. «Θέλουμε νόμιμη διαφάνεια… [Θα έπρεπε] να μπορούμε να εξετάσουμε αυτά τα στοιχεία και να επιδιώξουμε δικαιοσύνη και λογοδοσία για αυτά τα 1.400 γνωστά θύματα».

Ο Ντέιβιντ Γκάρετ κρατά αντίγραφο των αρχείων Έπσταϊν που εκτίθενται δημόσια στην αίθουσα ανάγνωσης Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado

Γιατί δεν κινείται η Ουάσιγκτον;

Το γεγονός ότι η τελευταία μερική δημοσιοποίηση των αρχείων ήταν αρκετή για να οδηγήσει τη βρετανική αστυνομία σε επίσημη ποινική έρευνα, αλλά όχι σε αντίστοιχη κίνηση στις ΗΠΑ, είναι το σημείο στο οποίο εστιάζουν οι ακτιβιστές.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη ερευνούσαν τους συνεργούς του Έπσταϊν. Όμως τον Ιανουάριο του 2025, μετά την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ, διατάχθηκαν να μεταφέρουν τους φακέλους της υπόθεσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν είπε ότι από τότε «η έρευνα για τους συνεργούς έχει σταματήσει ανεξήγητα».

Η Κόρκοραν υποστηρίζει ότι το κοινό νήμα σε αυτή την υπόθεση είναι η προστασία ισχυρών ανδρών.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι πάρα πολύ: παρότι υπάρχουν πολιτικές συνέπειες που συνδέονται με αυτό που κάνουμε, ως προς το να βοηθήσουμε τους Αμερικανούς να κατανοήσουν τα γεγονότα, ο λόγος που το κάναμε δεν είναι οι ενδιάμεσες εκλογές», είπε.

«Ο λόγος που το κάναμε ήταν να στρέψουμε βλέμματα και προσοχή σε αυτό το ζήτημα, ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε αρκετή δημόσια πίεση… για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι γυναίκες θα βρουν λογοδοσία και δικαιοσύνη για όσα πέρασαν. Τούτου λεχθέντος, το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται 38.000 φορές στα αρχεία Έπσταϊν είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος».

Τα αρχεία Έπσταϊν εκτίθενται δημόσια στην αίθουσα ανάγνωσης Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado

Τα ονόματα στα αρχεία και οι αρνήσεις Τραμπ

Στο κείμενο διευκρινίζεται ότι πολλοί πολιτικοί, διασημότητες και άλλα πρόσωπα υψηλού προφίλ εμφανίζονται στα αρχεία Έπσταϊν για αθώους λόγους. Η παρουσία ενός ονόματος στα αρχεία δεν σημαίνει από μόνη της εμπλοκή σε παράνομη πράξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί πάντοτε οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν και υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων τον δικαίωσε.

Η Κόρκοραν, ωστόσο, επιμένει ότι είναι ζωτικής σημασίας να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη η ομάδα ισχυρών ανδρών που εμπλέκονταν στην κακοποίηση νεαρών γυναικών, στο όνομα των αμερικανικών αξιών. Όπως λέει, μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ απέχουν πολύ από το να προσφέρουν αυτή τη δικαιοσύνη.

Χρονολόγιο της καταγεγραμμένης ιστορίας και των επαφών μεταξύ του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν, με στοιχεία από τα αποσφραγισμένα αρχεία Έπσταϊν. Το χρονολόγιο καταγράφει τις σχέσεις τους μέσα από δεκαετίες νομικών εγγράφων, αρχείων πτήσεων και προσωπικής αλληλογραφίας, που παρουσιάζονται στην Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado / TPX IMAGES OF THE DAY.

Ο Τόμας Μάσι και η στάση των Ρεπουμπλικανών

Στη Βρετανία οι εξελίξεις φαίνεται να προχωρούν, όμως η Κόρκοραν δεν περιμένει αντίστοιχη πίεση από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ΗΠΑ.

Εξαίρεση, όπως λέει, αποτελούν πολιτικοί όπως ο Τόμας Μάσι, ο οποίος κατέθεσε αίτημα υπέρ του Epstein Files Transparency Act. Ο Μάσι μόλις έχασε τις προκριματικές εκλογές για τη Βουλή στο Κεντάκι από αντίπαλο που στήριξε ο Τραμπ.

«Σχεδόν κανένας τους δεν έχει βρει το θάρρος να σταθεί όρθιος σε αυτό το ζήτημα και να απαιτήσει να δημοσιοποιηθούν πλήρως αυτά τα αρχεία, να πάρουν αυτές οι γυναίκες τη δικαιοσύνη που αξίζουν. Προς το παρόν, είναι το κόμμα του Τραμπ και εκείνος το κυβερνά με σιδηρά πυγμή», είπε η Κόρκοραν.

Χρονολόγιο της καταγεγραμμένης ιστορίας και των επαφών μεταξύ του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν, με στοιχεία από τα αποσφραγισμένα αρχεία Έπσταϊν. Το χρονολόγιο καταγράφει τις σχέσεις τους μέσα από δεκαετίες νομικών εγγράφων, αρχείων πτήσεων και προσωπικής αλληλογραφίας, που παρουσιάζονται στη Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado

Το μήνυμα των επιζησασών

Στο «The Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room», επιζήσασες της κακοποίησης του Έπσταϊν περιμένουν τη σειρά τους για να μιλήσουν στο βήμα.

Η Λίσα Φίλιπς διάβασε ένα απόσπασμα και απηύθυνε μήνυμα σε άλλες γυναίκες που έχουν ζήσει παρόμοια εμπειρία.

«Μη φοβάστε να εμφανιστείτε», είπε. «Δεν είστε πια μόνες. Τώρα έχουμε στήριξη. Τώρα έχουμε δύναμη. Και μαζί οι φωνές μας είναι πολύ πιο ισχυρές από τους ανθρώπους που προσπάθησαν να μας φιμώσουν».

Το μήνυμα αυτό μπορεί να μοιάζει αδύναμο, τη στιγμή που το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ανακοινώσει δημόσια ενεργές ποινικές έρευνες σε βάρος συγκεκριμένων υψηλού προφίλ Αμερικανών. Παρ’ όλα αυτά, οι ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ και ο αγώνας που δεν τελείωσε

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ πέρασε χρόνια αντιμέτωπη με δυσπιστία, πριν η μαρτυρία της συμβάλει στην καταδίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ και τελικά αναγκάσει τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ να αποσυρθεί από τη βασιλική ζωή.

Αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025, σε ηλικία 41 ετών, πριν προλάβει να δει το πλήρες βάρος όσων είχε θέσει σε κίνηση.

Η οργή του αδελφού της για την τελευταία δημοσιοποίηση του υπουργείου Δικαιοσύνης —η οποία, όπως καταγγέλλεται, εξέθεσε ονόματα επιζησασών ενώ προστάτευσε φερόμενους δράστες— υπενθυμίζει ότι ο αγώνας της δεν θάφτηκε, αλλά πέρασε στα χέρια άλλων.

Τόμος των αρχείων Έπσταϊν εκτίθεται δημόσια στην αίθουσα ανάγνωσης Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/David «Dee» Delgado
 

Το ερώτημα που βαραίνει την Ουάσιγκτον

Εσωτερικές επικοινωνίες του FBI υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχουν πολύ πάνω από ένα εκατομμύριο έγγραφα που παραμένουν αδημοσίευτα, μεταξύ τους και δεδομένα που κατασχέθηκαν από τις συσκευές του Έπσταϊν.

Οι διακομματικοί συντάκτες του Epstein Files Transparency Act έχουν ζητήσει επισήμως να δουν τα μη λογοκριμένα αρχεία, ώστε να ελέγξουν αν η κυβέρνηση τηρεί καν τον ίδιο της τον νόμο.

Καθώς η αστυνομία του Σάρεϊ άνοιξε αυτή την εβδομάδα νέα ποινική έρευνα με βάση αποκαλύψεις που είναι δημόσιες εδώ και μήνες, το ερώτημα για τις ΗΠΑ γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί: αν αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά για να προκαλέσουν συλλήψεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τι ακριβώς περιμένει η Ουάσιγκτον;

* Με πληροφορίες από: Independent, Τhe New York Times

