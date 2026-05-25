Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 04:29 στον θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του οικισμού Γερολιμένα, του δήμου ανατολικής Μάνης της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας, ή 208 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας, κατά δεδομένα που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 17 χιλιόμετρα.

Δείτε τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου