Αρχάνες: Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών
Πυροβολούσε μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο των Αρχανών μετά από διαπληκτισμό και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές.
- Όταν το φαγητό γίνεται όπλο: Η πείνα ως εργαλείο πολέμου παρά το καθολικό ψήφισμα του ΟΗΕ το 2018
- Ουρές χιλιομέτρων στο τελωνείο Ευζώνων - «Έμφραγμα» από τον νέο ψηφιακό έλεγχο της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών
- Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα
- Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης στα Ιωάννινα – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στα χέρια των Αστυνομικών Αρχών είναι ο νεαρός δράστης των πυροβολισμών σε κεντρικό δρόμο των Αρχανών.
Ο νεαρός, ηλικίας μόλις 21 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, άρχισε να πυροβολεί μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο της περιοχής μετά από διαπληκτισμό που είχε η παρέα του με μία άλλη.
Ο δράστης φέρεται να έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε τέσσερις φορές με μία από τις σφαίρες να εξοστρακίζεται και να καρφώνεται σε καρέκλα οικίας α΄ορόφου.
Επικράτησε πανικός με τους κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους και να ειδοποιούν την αστυνομία ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή.
Άμεση επέμβαση των αστυνομικών
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.
Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τους νεαρούς καθώς και τους κάλυκες προκειμένου να διαπιστωθεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.
Οι δράστες αμέσως μετά τους πυροβολισμούς τράπηκαν σε φυγή με τις αστυνομικές αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Ο 21χρονος που φέρεται να είχε το όπλο και να πυροβόλησε παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και παραδόθηκε στους αστυνομικούς.
- Η Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα: Το «Last Dance» του θρυλικού προπονητή στο «Etihad» (vid, pics)
- Έκλεισαν οι κάλπες στην Κύπρο – Μάχη για την πρωτιά ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δείχνουν τα exit poll
- Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας
- Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Στο σφυρί η ιστορική Jaguar από τη νύχτα του θρυλικού Revenge Dress
- Αρχάνες: Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών
- Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
- Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες από το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου – Παράπονα για την επικινδυνότητα του δρόμου
- LIVE: Σάντερλαντ – Τσέλσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις