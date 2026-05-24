Στα χέρια των Αστυνομικών Αρχών είναι ο νεαρός δράστης των πυροβολισμών σε κεντρικό δρόμο των Αρχανών.

Ο νεαρός, ηλικίας μόλις 21 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, άρχισε να πυροβολεί μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο της περιοχής μετά από διαπληκτισμό που είχε η παρέα του με μία άλλη.

Ο δράστης φέρεται να έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε τέσσερις φορές με μία από τις σφαίρες να εξοστρακίζεται και να καρφώνεται σε καρέκλα οικίας α΄ορόφου.

Επικράτησε πανικός με τους κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους και να ειδοποιούν την αστυνομία ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Άμεση επέμβαση των αστυνομικών

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τους νεαρούς καθώς και τους κάλυκες προκειμένου να διαπιστωθεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Οι δράστες αμέσως μετά τους πυροβολισμούς τράπηκαν σε φυγή με τις αστυνομικές αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ο 21χρονος που φέρεται να είχε το όπλο και να πυροβόλησε παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και παραδόθηκε στους αστυνομικούς.