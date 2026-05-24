Πυροβολισμοί στις Αρχάνες – Επεισόδιο μεταξύ νεαρών

Επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή των Αρχανών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, δύο παρέες νεαρών πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να βγάλει όπλο και να πυροβολεί τουλάχιστον τέσσερις φορέε.

Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο επικράτησε αναστάτωση με τους κατοίκους της περιοχής να ενημερώνουν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι αναζήτησαν τους νεαρούς καθώς και τους κάλυκες προκειμένου να διαπιστωθεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης μία σφαίρα φαίνεται να εξοστρακίστηκε και να καρφώθηκε σε καρέκλα οικίας α’ ορόφου.

Οι δράστες αμέσως μετά τους πυροβολισμούς τράπηκαν σε φυγή με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.