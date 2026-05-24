Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες από το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου – Παράπονα για την επικινδυνότητα του δρόμου

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη, έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που οδηγούσε το δίκυκλο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η Τροχαία Ιωαννίνων απευθύνει δημόσια έκκληση σε πολίτες που ενδεχομένως είδαν το περιστατικό να βοηθήσουν στη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών της σύγκρουσης.

Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πλαγιομετωπική σύγκρουση ενδέχεται να προκλήθηκε έπειτα από αναστροφή του ΙΧ αυτοκινήτου που οδηγούσε 63χρονος άνδρας, ωστόσο οι αστυνομικοί αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να τραυματιστεί σοβαρά και να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρχές και στο ΕΚΑΒ.

Έκκληση προς του πολίτες

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Τροχαία Ιωαννίνων καλεί όσους γνωρίζουν οτιδήποτε ή βρέθηκαν στο σημείο την ώρα του τροχαίου να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

Το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο παραπόνων κατοίκων και οδηγών, καθώς – όπως καταγγέλλεται – οι παράνομες αναστροφές και η ελλιπής οδική ασφάλεια δημιουργούν καθημερινά επικίνδυνες συνθήκες.

Οι πολίτες που μπορούν να συνεισφέρουν πληροφορίες καλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589, 2651440582 και 2651440583.

Προβληματισμός για την επικινδυνότητα του δρόμου

Την ώρα που οι Αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου στο δρόμο μπροστά από το νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Η έλλειψη επαρκούς διαχωριστικής νησίδας, σε συνδυασμό με την κυκλοφοριακή κατάσταση έξω από το νοσοκομείο, θεωρούνται παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της πόλης και όσοι καλούνται να επισκεφθούν το νοσοκομείο, πρόκειται για ένα δρόμο μπροστά στο δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ηπείρου, ο οποίος από την μία πλευρά δεν έχει ούτε καν αξιοπρεπή πεζοδρόμια και συχνά πυκνά εκεί καταλήγουν χώματα και πέτρες από το δασάκι.

Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου, ιδιαίτερα σε ένα σημείο που εξυπηρετεί καθημερινά ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό του νοσοκομείου.