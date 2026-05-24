«Η κατάσταση του Οικονόμου παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη» (vid)

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ιωάννινα.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, Σπύρος Δερδεμέζης, μίλησε στον Alpha και μεταξύ άλλων τόνισε ότι παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του πρώην άσου της ΑΕΚ.

Όσα είπε ο κύριος Δερδεμέζης:

«Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου. Οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν τη μετεγχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί, ο εφημερεύοντας γιατρός της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη».