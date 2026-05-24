Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του μεγάλου τελικού της Euroleague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ελληνική Αστυνομία να ενημερώνει τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens

«Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου», αναφέρει.

Η ΕΛ.ΑΣ. εφιστά την προσοχή

Υπενθυμίζεται ότι «σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις».

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον τελικό της Euroleague

Νωρίτερα, μέσω ανάρτησης στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που θα βρεθεί απόψε στο «T-Center» για τον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00).

Οι Πειραιώτες καλούν άπαντες να δώσουν επιπλέον ώθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τη φωνή τους ώστε να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τροπαίου.