Euroleague Final Four: Αυστηρή ανακοίνωση της αστυνομίας λίγο πριν τον μεγάλο τελικό – Πώς θα γίνεται η είσοδος των φιλάθλων
Αυστηρή ανακοίνωση της αστυνομίας λίγο πριν τον μεγάλο τελικό - Τι λέει για την προσέλευση των φιλάθλων.
- Ουρές χιλιομέτρων στο τελωνείο Ευζώνων - «Έμφραγμα» από τον νέο ψηφιακό έλεγχο της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών
- Πυροβολισμοί στις Αρχάνες – Επεισόδιο μεταξύ νεαρών
- Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης στα Ιωάννινα – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε
- Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του μεγάλου τελικού της Euroleague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ελληνική Αστυνομία να ενημερώνει τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens
«Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.
Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου», αναφέρει.
Η ΕΛ.ΑΣ. εφιστά την προσοχή
Υπενθυμίζεται ότι «σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις».
Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον τελικό της Euroleague
Νωρίτερα, μέσω ανάρτησης στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που θα βρεθεί απόψε στο «T-Center» για τον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00).
Οι Πειραιώτες καλούν άπαντες να δώσουν επιπλέον ώθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τη φωνή τους ώστε να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τροπαίου.
- Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Στο σφυρί η ιστορική Jaguar από τη νύχτα του θρυλικού Revenge Dress
- Αρχάνες: Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών
- Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
- Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες από το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου – Παράπονα για την επικινδυνότητα του δρόμου
- LIVE: Σάντερλαντ – Τσέλσι
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Έφτασαν οι πρώτοι οπαδοί των Πειραιωτών στο «Τ-Center» (pics)
- LIVE: Τότεναμ – Έβερτον
- Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πως αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις